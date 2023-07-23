Римашевский о сборах с «Динамо»: «Полтора года назад чистил лед на матчах, а сейчас на одной лавке с игроками сижу. Это кайф!»

Егор Римашевский поделился впечатлениями от предсезонных сборов с «Динамо».

– Это твои первые сборы с командой . Начался второй цикл тренировок – как себя чувствуешь?

– Чувствую себя отлично. В команде хорошая атмосфера, все очень отзывчивые. Это касается тренерского штаба, персонала и самих игроков. Меня очень хорошо приняли, нет никакой дедовщины. В плане тренировочного процесса сборы немного похожи с молодежкой, поэтому все довольно привычно.

– Кто больше всего внимания уделяет тебе из более взрослых ребят?

– В лагере развития хорошо познакомился с и , они помогают освоиться. Сейчас все с нами хорошо общаются, к любому можно подойти и спросить о чем-то. Все отзывчивые и все помогут. и ввели в курс дела, рассказали, что здесь и как. В целом, никого не хочется выделять, все молодцы.

– Какие эмоции испытываешь, когда оказываешься рядом с состоявшимися хоккеистами?

– Только в середине тренировки понял, что играю в звене с Никитой Гусевым, Джорданом Уилом, Андреем Мироновым и Игорем Ожигановым. Безумно кайфанул от этого.

С остальными получил такие эмоции еще в прошлом году, когда нас взяли на двусторонку. Я оказался во всей это варке с тренерами и подсказками, получил большой спектр положительных эмоций.

Полтора года назад чистил лед на матчах и когда слышал краем уха возле борта, как игроки разговаривают, был счастлив. А сейчас я с ними на одной лавке и в одной раздевалке сижу. Это кайф!

– Хорошо мотивирует?

– Да, еще больше хочется что-то делать. На тренировках начал осознавать, что совсем недавно смотрел игры с Никитой Гусевым, восхищался. Однажды опоздал на встречу с Игорем Вербицким из-за того, что досматривал овертайм финала Олимпиады. Сейчас играю с ним на одном льду, в одной майке, – сказал нападающий системы «Динамо».