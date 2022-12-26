Скабелка о 2:5 с «Авангардом»: «Барыс» много играл в атаке, но не дожал. 4-й гол сами себе забили»

Главный тренер « » высказался о поражении от « » (2:5).

– У меня двоякое впечатление. Достаточно интересно играли большую часть матча. Много контролировали шайбу, но пропускали легкие голы. Могу сказать, что мне понравилась игра, но в то же время постоянно догоняли и в итоге не смогли.

– Удивил ли вас , забивший второй лакросс-гол в сезоне?

– Если скажу, что нет, то, наверное, слукавлю. Никто не ждал от него такой результативности. Он здорово выкладывается в каждом матче. Это вознаграждение за ту работу, которую проделывает.

– Как выбирали вратаря на матч?

– У нас заболел. Андрей Шутов провел несколько матчей только в начале сезона, в основном играл в «Номаде». Прошлый матч был выигрышный для нас, поэтому выбор был в пользу Никиты Бояркина.

– Что происходит с Мишелем Шапю? Он в очередной раз попал в список травмированных. Можете как-то объяснить?

– Как я могу объяснить? На самом деле он стал для нас стержневым игроком. У него был серьезный потенциал. Он и в атаке, и в обороне здорово играет. Отсутствие Мишеля Шапю и Нельсона Ногьера в сегодняшнем матче сказалось. К сожалению, Мишель Шапю уже вряд ли поможет нам в этом сезоне.

– «Барыс» выиграл 4 из 5 последних матчей, сегодня прилично играл. Влияет тот факт, что боретесь за плей-офф?

– По ходу сезона команда добавляет. Наша проблема не только в этой игре, а вообще – в течение всего сезона пропускаем легкие голы. Подводят индивидуальные ошибки, особенно в обороне.

– «Барыс» сумел два раза сравнять.

– Это вопрос или вы сами с собой поговорили? Я же рассказал, почему все время приходилось догонять. Мы достаточно интересно играли в атаке, но не смогли выстоять в меньшинстве, пропустили. Четвертый гол сами себе забили. Провели много времени в атаке, но при этом не дожали.

Позитив не в том, что сравняли два раза, а сама игра в атаке выглядела здорово, – сказал Скабелка.