«Салават» давал 90 млн в год Гальченюку в прошлом межсезонье. «Матч ТВ» сообщил, что игроку «закрыта дорога в НХЛ»

Теги Салават Юлаев возможные переходы НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

«Салават Юлаев» хотел подписать Алекса Гальченюка в прошлом году.

Команда из Башкортостана предлагала нападающему соглашение с зарплатой 90 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Матч ТВ».

В этом году клуб снова выходил на Алекса Гальченюка с предложением.

Хоккеист нанял агентов в КХЛ и обратился к вариантам в лиге после того, как «Аризона» расторгла договор с ним.

Ранее хоккеиста задержали в США по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

«Дорога в НХЛ для него теперь полностью закрыта», – сообщил источник.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
Весь сброд сюда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sed3009
Походу из того что Баширов подписывает в это межсезонье - было бы за радость первый раунд пройти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий