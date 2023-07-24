«Салават» давал 90 млн в год Гальченюку в прошлом межсезонье. «Матч ТВ» сообщил, что игроку «закрыта дорога в НХЛ»

«Салават Юлаев» хотел подписать Алекса Гальченюка в прошлом году.

Команда из Башкортостана предлагала нападающему соглашение с зарплатой 90 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Матч ТВ».

В этом году клуб снова выходил на с предложением.

Хоккеист нанял агентов в и обратился к вариантам в лиге после того, как «Аризона» расторгла договор с ним.

Ранее хоккеиста задержали в США по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

«Дорога в НХЛ для него теперь полностью закрыта», – сообщил источник.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка. Хоккеист выбран «Монреалем» под третьим номером на драфте НХЛ-2012.