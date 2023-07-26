Вайсфельд о Гальченюке в КХЛ: «Надо сразу выложить приличную сумму, это большой риск. Как на «зеро» поставить»

Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе Алекса Гальченюка в один из клубов КХЛ.

«Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции.

29-летний нападающий начал изучать предложения в КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

«С моей точки зрения, это будет очень рискованный выбор – это с одной стороны. С другой стороны, Гальченюк несомненно очень мастеровитый игрок. Смущает только то, что в последние годы как-то у него карьера не идет. Если кому-то удастся его реанимировать, то, безусловно, этот клуб сможет получить нападающего очень высокого уровня и продуктивного игрока.

Другой вопрос, что [агентство] Winners не занимается дешевыми хоккеистами, поэтому я подозреваю, что ценник на Гальченюка будет приличный. И в этом плане, повторюсь, очень большой риск для клуба, который его захочет взять.

Понятно, что это человек с очень серьезными достижениями. Но это было в начале карьеры. А сейчас у него не заладилось. Если бы была возможность как-то застраховать деньги, например, переведя часть суммы контракта в бонусы за достижения, то это был бы очень хороший выбор для любой команды.

Но, поскольку, как я представляю, там надо будет сразу выложить приличную сумму, это риск. Даже вне контекста его репутации из-за недавнего скандала. Это как на «зеро» поставить – можно много выиграть, а можно проиграть. Понятно, почему представители Гальченюка будут повышать ценник на него. Потому что в принципе это – игрок уровня НХЛ.

Если так, то гипотетически можно предположить, что он должен быть по зарплате на уровне лучших игроков . Но все упирается в то, в каком состоянии сейчас находится», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

«Салават» давал 90 млн в год Гальченюку в прошлом межсезонье. «Матч ТВ» сообщил, что игроку «закрыта дорога в НХЛ»