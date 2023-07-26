Андрей Разин поделился мыслями о перспективах «Металлурга».

– Вы считаете, что нынешняя команда собрана для больших задач уже в этом сезоне? Вам нужно выиграть за два года.

– Даже если тренер подписывает длительный контракт, не факт, что ему дадут доработать первый сезон. Такие случаи были. Надо приходить на работу с позитивом. Верить в себя и ребят.

Я, без обмана, верю и чувствую, что мы сможем забраться как можно выше. Этого хотят все. Не могу кидаться фразами, что за два года мы обязательно выиграем кубок.

Конечно, хочется в первом сезоне выйти в финал, а во втором – выиграть кубок. Это было бы идеально, – сказал главный тренер « ».