Андрей Разин: «Голдобин – игрок-наконечник, который может реализовать нестопроцентный момент. Пытался уговорить его остаться в «Металлурге»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Андрей Разин Николай Голдобин Никита Михайлис Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Разин высказался об уходе Николая Голдобина из «Металлурга».

Игрок перешел в «Спартак».

– Пытались ли вы уговорить остаться Николая Голдобина?

– Пытался, неоднократно делал попытки уговорить его остаться, говорил о его роли в команде. Причем после одного из разговоров я думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт.

Это выбор каждого. Думаю, много аспектов, которые повлияли на выбор Николая не в пользу Магнитогорска. Это его выбор, мы его уважаем.

– Никита Михайлис может стать заменой Голдобина?

– Это совсем разные хоккеисты. Голдобин – игрок-наконечник, который может реализовать нестопроцентный или стопроцентный момент. 

Михайлис – человек, способный делать огромный объем черновой работы. Это не только отбор шайбы и игра в большинстве. Это доставка шайбы в чужую зону, контроль, нестандартная игра, когда он не забил гол и не отдал пас, но в ситуации, когда забили гол, его роль очень большая.

Это разные игроки. Хорошо, что пришел Михайлис. Это большой плюс. Но минус, что ушел Голдобин, – сказал главный тренер «Металлурга».

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