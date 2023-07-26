Андрей Разин высказался об уходе Николая Голдобина из «Металлурга».

Игрок перешел в « ».

– Пытались ли вы уговорить остаться ?

– Пытался, неоднократно делал попытки уговорить его остаться, говорил о его роли в команде. Причем после одного из разговоров я думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт.

Это выбор каждого. Думаю, много аспектов, которые повлияли на выбор Николая не в пользу Магнитогорска. Это его выбор, мы его уважаем.

– может стать заменой Голдобина?

– Это совсем разные хоккеисты. Голдобин – игрок-наконечник, который может реализовать нестопроцентный или стопроцентный момент.

Михайлис – человек, способный делать огромный объем черновой работы. Это не только отбор шайбы и игра в большинстве. Это доставка шайбы в чужую зону, контроль, нестандартная игра, когда он не забил гол и не отдал пас, но в ситуации, когда забили гол, его роль очень большая.

Это разные игроки. Хорошо, что пришел Михайлис. Это большой плюс. Но минус, что ушел Голдобин, – сказал главный тренер « ».