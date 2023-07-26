Разин о предсезонке «Металлурга»: «Кросс можно заменить боксом. Развивается координация, организм дышит»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин рассказал о боксерской тренировке «Металлурга» в межсезонье.

«Можно заменить кроссовую подготовку именно боксом. Я это все на себе испробовал и мне очень понравилось. Каждую тренировку худел — два, даже два с половиной килограмма сбрасывал. Здесь развивается и координация, и плечевой пояс работает. Организм дышит как на кроссе.

Тренировка с разминкой заняла ровно час. Раньше мы за 50 минут бегали 10 километров, а сейчас мы эту работу провели в виде веселой боксерской тренировки. Конечно, этот бокс на лед никак не перенесется. Здесь мы просто развивали выносливость и координацию», — сказал главный тренер «Металлурга».

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1 комментарий

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mitos
Торпедо пробовал боксировать. Сейчас в ФНЛ играет)
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