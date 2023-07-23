Генменеджер «Амура»: «Коршков и Бродхерст изъявили желание вывести себя и клуб на новый уровень. Для них это возможность показать свой потенциал»

Генменеджер «Амура» высказался о переходе в клуб Алекса Бродхерста и Егора Коршкова.

«Переговоры не были простыми, но в первую очередь во главу угла ставилось желание самих игроков. С другими игроками, которые не изъявляли желания играть в «Амуре», мы просто прекращали переговоры и близко не обсуждали.

И тренерский штаб, и руководство клуба хотели, чтобы собрался коллектив единомышленников, которые хотят выступать за «Амур» и развиваться. И для таких, как и , – это новый шаг в карьере, возможность показать свой потенциал.

С ними со всеми мы лично разговаривали, они изъявили это желание – и себя, и клуб вывести на новый уровень. Наши задачи тут совпали», – сказал генменеджер « » Вадим Покотило.