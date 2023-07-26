Коршков об обмене: «Локомотив» поступил так, как посчитал нужным для себя. Нет смысла на них обижаться»

Теги Локомотив Амур КХЛ Егор Коршков Чемпионат.com Хоккей

Егор Коршков высказался о своем обмене из «Локомотива» в «Амур».

Егор, с какими чувствами восприняли обмен из фактически ставшего вам родным «Локомотива» в «Амур»? В КХЛ вы отыграли восемь сезонов, и для вас это первая смена команды внутри лиги.

– Воспринял как начало нового этапа в жизни. Думаю, что перемены иногда бывают полезными. Потому что засиживаешься на одном месте, а здесь новая команда, новые ребята, новые знакомства и новая мотивация.

– В прессе проходила информация, что вы остались разочарованы тем, как «Локомотив» организовал обмен, не предупредив вас о предстоящем уходе из команды.

– (смеется). Это был их выбор. Они имели право так поступить. Что сделано, то уже сделано. И мне нет никакого смысла на них обижаться.

Что касается «Амура», то мне звонили из клуба, и я был готов, что меня могут обменять именно туда.

– Но для вас уход из «Локомотива» стал шоком или после завершения плей-офф уже было понятно, куда развивается история?

– После окончания сезона уже понимал, что дальше последует какой-то обмен. «Локомотив» поступил так, как посчитал нужным для себя.

– Обмен именно в Хабаровск не напугал? Все-таки эти изматывающие перелеты теперь станут привычным процессом.

– Думаю, что эти перелеты не станут для меня никакой проблемой. Персонал и врачи помогут лучше адаптироваться. И в этом плане все будет не так уж тяжело, – сказал Коршков.

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4 комментария

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Огюст
Прошедший сезон был не удачным в игровом плане для Егора !
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цэсемьэр
ему давали все шансы, обижаться нужно только на себя
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Свидетели Овцовы
А мог в Каролине играть, выбрал бабло и зачах в колхозе…
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_Абырвалг_
От одного не профессионала наконец -то избавились. Но там еще есть - вечно подающие надежды : Красковский и Полунин,долгое время не оправдывающие надежд болельщиков !
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