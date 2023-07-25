Никита Михайлис: «Металлург» предложил лучшие условия. Я выбрал наилучший вариант для себя»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Никита Михайлис Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Михайлис заявил, что «Металлург» предложил ему лучшие условия.

– Летом вами интересовались многие топ-клубы. Сложно было выбирать команду?

– Конечно. Я советовался с семьей. Мы много думали перед чемпионатом мира, после него. Рассматривали все контракты. Я выбрал наилучший вариант для себя.

– Президент «Барыса» Борис Иванищев говорил, что клуб предлагал вам контракт, но не договорились по условиям. Вы могли остаться в Казахстане?

– Как я уже говорил, мы долго думали. Выбирали лучшие условия для себя. «Металлург» предложил лучшие условия. Я счастлив, что я здесь.

– Почему подписали только однолетний контракт?

– Приняли такое решение. Все впереди. Всегда можно переподписать контракт.

– Ожидания от знакомства с Андреем Разиным совпали с тем, что увидели на первых тренировках?

– Да, все, о чем я был наслышан, совпадает. Все супер. Я очень рад, – сказал нападающий Никита Михайлис.

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