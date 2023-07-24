Яшкин об «Ак Барсе»: «Чувствуется, что настрой боевой и цели только самые высокие»

Теги Ак Барс КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин высказался перед стартом тренировок с «Ак Барсом».

22-23 июля команда прошла медосмотр. С 24 июля по 3 августа «Ак Барс» будет тренироваться на льду и земле.

«Чувствую себя великолепно. Отдыхал столько, сколько требовалось. Уже на полной загрузке и с полным настроем.

Новая команда, тем более такая, как «Ак Барс». Чувствуется, что настрой боевой и цели только самые высокие», – сказал новичок «Ак Барса» Яшкин

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