Яшкин об «Ак Барсе»: «Чувствуется, что настрой боевой и цели только самые высокие»
Дмитрий Яшкин высказался перед стартом тренировок с «Ак Барсом».
22-23 июля команда прошла медосмотр. С 24 июля по 3 августа «Ак Барс» будет тренироваться на льду и земле.
«Чувствую себя великолепно. Отдыхал столько, сколько требовалось. Уже на полной загрузке и с полным настроем.
Новая команда, тем более такая, как «Ак Барс». Чувствуется, что настрой боевой и цели только самые высокие», – сказал новичок «Ак Барса» Яшкин.
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