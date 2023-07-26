Алексей Кручинин: «Были хорошие предложения от лидеров КХЛ, но приоритетом был новый контракт с «Торпедо»

Теги Торпедо КХЛ Алексей Кручинин Хоккей

Алексей Кручинин рассказал, почему продлил соглашение с «Торпедо».

– Прошлый сезон стал самым результативным для вас в КХЛ. От своей игры тоже будут большие ожидания?

– Личная игра – это отражение игры всей команды. Если «Торпедо» будет побеждать, то и статистика станет улучшаться. Есть индивидуальные цели, но они никогда не стоят на первом месте. Главное для меня – это качество игры и чтобы команда побеждала.

– После окончания сезона у вас были предложения со стороны других клубов?

– Были, [в том числе] хорошие предложения от лидеров чемпионата. Но приоритетом было договориться о новом контракте с «Торпедо». Если что-то не получилось, то только тогда бы начал общаться с другими командами. Я рад, что мы быстро договорились и что остаюсь в «Торпедо», – сказал нападающий «Торпедо».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Если все получается, то зачем чего то менять… посмотрим как все сложится в новом сезоне… Верим в команду!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий