Алексей Кручинин: «Были хорошие предложения от лидеров КХЛ, но приоритетом был новый контракт с «Торпедо»
Алексей Кручинин рассказал, почему продлил соглашение с «Торпедо».
– Прошлый сезон стал самым результативным для вас в КХЛ. От своей игры тоже будут большие ожидания?
– Личная игра – это отражение игры всей команды. Если «Торпедо» будет побеждать, то и статистика станет улучшаться. Есть индивидуальные цели, но они никогда не стоят на первом месте. Главное для меня – это качество игры и чтобы команда побеждала.
– После окончания сезона у вас были предложения со стороны других клубов?
– Были, [в том числе] хорошие предложения от лидеров чемпионата. Но приоритетом было договориться о новом контракте с «Торпедо». Если что-то не получилось, то только тогда бы начал общаться с другими командами. Я рад, что мы быстро договорились и что остаюсь в «Торпедо», – сказал нападающий «Торпедо».
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