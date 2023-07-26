Алексей Кручинин: «Были хорошие предложения от лидеров КХЛ, но приоритетом был новый контракт с «Торпедо»

Алексей Кручинин рассказал, почему продлил соглашение с «Торпедо».

– Прошлый сезон стал самым результативным для вас в . От своей игры тоже будут большие ожидания?

– Личная игра – это отражение игры всей команды. Если «Торпедо» будет побеждать, то и статистика станет улучшаться. Есть индивидуальные цели, но они никогда не стоят на первом месте. Главное для меня – это качество игры и чтобы команда побеждала.

– После окончания сезона у вас были предложения со стороны других клубов?

– Были, [в том числе] хорошие предложения от лидеров чемпионата. Но приоритетом было договориться о новом контракте с «Торпедо». Если что-то не получилось, то только тогда бы начал общаться с другими командами. Я рад, что мы быстро договорились и что остаюсь в «Торпедо», – сказал нападающий « ».