Кручинин о «Торпедо»: «Верим, что можем выиграть Кубок Гагарина. Ребята, узнав, как у нас все проходит, говорят: «Круто, хочется тоже оказаться в такой атмосфере»

Алексей Кручинин назвал выигрыш Кубка Гагарина задачей «Торпедо».

– Многие считали, что у «Торпедо» в прошлом сезоне была легкая предсезонная подготовка. Можно ли дать такое определение?

– Нет. Тяжело – не значит хорошо. Можно тренироваться и десять раз в день, но это не сделает тебя лучше.

Мы в команде тренировались очень плотно и с головой. Не перегружали себя и всегда оставались свежими, в тонусе и хорошем ресурсном состоянии.

И, как показал сезон, мы прошли его без ям, которые все ждали от команды из-за якобы легкой предсезонки. У нас профессиональный тренерский штаб, который знает, что делает.

При этом психологическое состояние остается всегда хорошим, потому что мы не перегружены, всегда «голодные» и получаем удовольствие от хоккея.

– В «Торпедо» есть ощущение другого хоккейного мира?

– Да, сто процентов все по-другому. Сколько лет я играл в , такого направления нигде не видел. Отличается все – отношение, общение, тренировочный план, стиль игры.

– Чувствуете, что хоккеисты других команд завидуют, что вы играете в « »?

– Фамилии не буду называть, но ребята, узнав, как у нас все проходит, говорят: «Как круто, хочется тоже оказаться в такой атмосфере».

Не знаю, зависть это или нет. В командах все строится по-разному.

Где-то на полной самоотдаче и характере, где-то тренеры считают, что получать удовольствие от игры – это разгильдяйство.

У нас же упор идет на профессионализм и удовольствие от хоккея, а самоотдачи от коллектива удается добиться благодаря хорошему общению.

В других командах пытаются сделать за счет кнута, но это никому не нравится.

– Чувствуете, что можете больше, чем пройти первый раунд?

– Наша задача – Кубок Гагарина. Нет даже мыслей ставить цель пройти первый раунд или второй. Мы хотим подняться на самые высокие места.

– Можете и Кубок Гагарина выиграть?

– Конечно. Если бы чувствовали, что не можем, то тогда не надо выходить играть.

Мы верим, что можем выиграть и будем стремиться к этому, – сказал нападающий «Торпедо» .