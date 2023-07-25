Алексей Кручинин: «Ларионов очень любит футбол, АПЛ. Ему нравится классическая музыка, театр, о вине может говорить часами»

Алексей Кручинин рассказал, что Игорю Ларионову нравится футбол.

– Что дал вам этот год общения и работы с – в личностном и хоккейном плане?

– Дал большую уверенность, чего раньше у меня не было. Такая фигура на тренерском мостике побуждает развиваться – в профессиональном плане, в питании, в отношении к делу.

То, как Игорь Николаевич выглядит в 62 года, это хороший личностный пример. Поэтому впитываешь все то, что он говорит, как губка. Конечно, этот год дал мне многое.

– Ларионов – хороший психолог, раз придает игрокам уверенность?

– Да, он хороший психолог, но тут дело в другом. В первый раз в своей карьере играл в тот хоккей, который я люблю и в какой умею играть. Мне не приходилось ничего менять.

Главный тренер говорил, что у меня отлично получается и надо продолжать делать так же. Когда ты приходишь в команду и тебе повторяют: «Это не делай. Это нельзя. Это не туда, это не сюда», тогда начинаешь сомневаться, хороший ли ты хоккеист.

В минувшем сезоне я в первый раз в жизни играл в свой хоккей и делал на поле то, что считал нужным. Конечно, это придает уверенности – как игрокам, так и всей команде.

– Мне кажется, с Ларионовым можно говорить на любые темы, не только о хоккее.

– С ним можно говорить абсолютно обо всем. Можно после тренировки сесть, языками зацепиться и общаться, не понимая, сколько времени прошло.

Игорь Николаевич очень сильно любит футбол. С ним можно бесконечно общаться про английскую Премьер-лигу.

– Можно и на не спортивные темы говорить?

– О чем угодно. Ему нравится классическая музыка, театр. Очень разносторонний человек. О вине может говорить часами. Любую тему поддержит, – сказал нападающий « » .