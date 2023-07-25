Два тренера из Северной Америки вошли в штаб «Сибири». Специалистом по ОФП стал 26-летний канадец Гутшон

Два тренера из Северной Америки вошли в штаб «Сибири».

Клуб объявил имена всех членов тренерского штаба в сезоне-2023/24.

Главный тренер: .

Ассистенты главного тренера: Сергей Кривокрасов, Евгений Королев, .

Тренер вратарей: .

Видеотренер-аналитик и тренер по развитию: Макс Маркович (США). В прошлом сезоне 34-летний специалист входил в тренерский штаб швейцарского «Берна». До этого работал с китайским женским клубом «КРС Ванке Рэйс».

Тренер по физической подготовке: Дэвид Гутшон (Канада, 26 лет). С 2017 по 2023 года он работал персональным тренером по физической подготовке, в том числе в предсезонных лагерях для хоккейных клубов в Северной Америке.