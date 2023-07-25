Два тренера из Северной Америки вошли в штаб «Сибири». Специалистом по ОФП стал 26-летний канадец Гутшон

Теги Сибирь Дэвид Немировски Егор Подомацкий Евгений Королев Сергей Кривокрасов КХЛ Андрей Тарасенко Хоккей

Два тренера из Северной Америки вошли в штаб «Сибири».

Клуб объявил имена всех членов тренерского штаба в сезоне-2023/24. 

Главный тренер: Дэвид Немировски.

Ассистенты главного тренера: Сергей Кривокрасов, Евгений Королев, Андрей Тарасенко.

Тренер вратарей: Егор Подомацкий.

Видеотренер-аналитик и тренер по развитию: Макс Маркович (США). В прошлом сезоне 34-летний специалист входил в тренерский штаб швейцарского «Берна». До этого работал с китайским женским клубом «КРС Ванке Рэйс». 

Тренер по физической подготовке: Дэвид Гутшон (Канада, 26 лет). С 2017 по 2023 года он работал персональным тренером по физической подготовке, в том числе в предсезонных лагерях для хоккейных клубов в Северной Америке. 

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