Немировски о «Сибири»: «Ребята более-менее в хорошей форме. Сейчас многие хоккеисты по-другому готовятся летом, намного легче работать»

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Дэвид Немировски отметил, что игроки «Сибири» находятся в хорошей форме.

Сегодня новосибирский клуб объявил о переезде на новую арену. Команда провела первую ледовую тренировку. 

«Сейчас едем в Минск, завтра вылетаем. У нас будет там пару циклов, товарищеская игра. Потом домой, немного подготовимся здесь – и на турнир. Думаю, все потихоньку.

Смотрел сегодня, ребята более-менее в хорошей форме. Сейчас многие хоккеисты по-другому готовятся летом, и видно, что намного легче работать. Обычно сразу видно, если кто-то не тренировался», – сказал Немировски

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