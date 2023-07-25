Немировски о «Сибири»: «Ребята более-менее в хорошей форме. Сейчас многие хоккеисты по-другому готовятся летом, намного легче работать»

Дэвид Немировски отметил, что игроки «Сибири» находятся в хорошей форме.

Сегодня новосибирский клуб объявил о переезде на новую арену. Команда провела первую ледовую тренировку.

«Сейчас едем в Минск, завтра вылетаем. У нас будет там пару циклов, товарищеская игра. Потом домой, немного подготовимся здесь – и на турнир. Думаю, все потихоньку.

Смотрел сегодня, ребята более-менее в хорошей форме. Сейчас многие хоккеисты по-другому готовятся летом, и видно, что намного легче работать. Обычно сразу видно, если кто-то не тренировался», – сказал .