Юров о семинаре по общению с медиа в «Миннесоте»: «Все интервью организует пресс-атташе, вопросы и ответы согласовываются с ним. Это больше всего удивило»

Данила Юров рассказал, что в лагере развития «Миннесоты» игроков учили общаться с медиа.

19-летний форвард был выбран «Уайлд» на драфте НХЛ-2022 под 24-м номером.

В рамках лагеря развития молодые хоккеисты должны были посетить семинары, посвященные общению с журналистами, лидерским качествам и правильному питанию.

«Там рассказывали о том, что общение с медиа – это больше, чем ответить на несколько вопросов и все. Благодаря этому общению ты завоевываешь любовь болельщиков, нельзя плохо сказать про партнера, команду, как, в принципе, и в России.

Особое внимание уделяют тому, что все интервью, неважно какие и с кем, организует пресс-атташе клуба, все вопросы и ответы согласовываются с ним. Это больше всего меня удивило.

Про спортивное питание нам рассказывали и в Магнитогорске пару лет назад. Сложно было понимать, что говорят, но все это было продублировано презентациями каждому игроку на почту», – сказал .