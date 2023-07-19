«Герин говорит, что любит Россию. Ему нравится и природа, и люди. Веселый, позитивный». Юров о генменеджере «Миннесоты»
Данила Юров рассказал об общении с генменеджером «Миннесоты» Биллом Герином.
19-летний форвард побывал в лагере развития «Уайлд», выбравших его на драфте НХЛ-2022 под 24-м номером.
– Познакомились поближе с руководством?
– Да.
– Что за человек Билл Герин, генменеджер «Миннесоты»?
– Веселый, позитивный. Достаточно общительный. Говорит, что любит Россию. Он рассказывал, что приезжал пару раз, и остались только положительные эмоции от нашей страны. Ему нравится здесь – и природа, и люди.
– Ваш уровень английского языка позволял свободно общаться?
– В команде – спокойно. Можно что-то не понять, но потом просто скажут помедленнее. На интервью я был с переводчиком. Можно неправильно понять вопрос. С Биллом Герином разговаривал сам, понимал его.
– Что Герин спрашивал у вас?
– Как проходит моя подготовка к сезону, какие планы после приезда в Магнитогорск, где меня видят в команде, – сказал Юров.
Далеко не "веселым и позитивным".