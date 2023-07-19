«Герин говорит, что любит Россию. Ему нравится и природа, и люди. Веселый, позитивный». Юров о генменеджере «Миннесоты»

Данила Юров рассказал об общении с генменеджером «Миннесоты» Биллом Герином.

19-летний форвард побывал в лагере развития «Уайлд», выбравших его на драфте НХЛ-2022 под 24-м номером.

– Познакомились поближе с руководством?

– Да.

– Что за человек , генменеджер «Миннесоты»?

– Веселый, позитивный. Достаточно общительный. Говорит, что любит Россию. Он рассказывал, что приезжал пару раз, и остались только положительные эмоции от нашей страны. Ему нравится здесь – и природа, и люди.

– Ваш уровень английского языка позволял свободно общаться?

– В команде – спокойно. Можно что-то не понять, но потом просто скажут помедленнее. На интервью я был с переводчиком. Можно неправильно понять вопрос. С Биллом Герином разговаривал сам, понимал его.

– Что Герин спрашивал у вас?

– Как проходит моя подготовка к сезону, какие планы после приезда в Магнитогорск, где меня видят в команде, – сказал .