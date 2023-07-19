Юров о Капризове: «После драфта он написал мне, мы познакомились. Пообщались пару раз, пока я был в тренировочном лагере»
Данила Юров поделился впечатлениями от поездки в США.
19-летний форвард ранее побывал в лагере развития «Миннесоты», выбравшей его на драфте НХЛ-2022 под 24-м номером.
– Что видели в Сент-Поле?
– Мы ходили до арены. Времени особо не было. В последний день после собрания до командного ужина прогулялись с ребятами, посмотрели, что за город.
– И что за город?
– Похож на Магнитогорск: небольшой центр, есть красивый парк, арена как одна из главных достопримечательностей города. Есть хорошее озеро Миннетонка. Ездили в крупный торговый центр.
– Много встречали людей в джерси Кирилла Капризова?
– Когда были тренировки, да. 70 процентов людей приходило в джерси.
– А самого Кирилла в Сент-Поле не было?
– Да, он тогда отдыхал.
– Вы общаетесь с ним?
– После драфта он написал мне, мы познакомились. Пока я был в тренировочном лагере, мы пообщались пару раз. Сказал, что, если бы был в Сент-Поле, обязательно подъехал бы, мы бы пообщались, поужинали.
Он не знал, что я приеду, потому что поздно опубликовали списки, – сказал нападающий «Металлурга» Юров.
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