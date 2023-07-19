Данила Юров: «Моя цель – закрепиться в «Металлурге». Разин сказал, что нужно выкинуть все лишние мысли, биться каждый день»

Теги Металлург Мг Миннесота НХЛ КХЛ Андрей Разин Григорий Дронов Данила Юров Хоккей

Данила Юров рассказал о разговоре с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным.

– Чувствуете, что в новом сезоне готовы к прорыву? Чтобы это касалось и игрового времени, и набранных очков.

– Раскрою детали разговора с Андреем Владимировичем [Разиным]. Он сказал, что нужно настроиться морально. Выкинуть все лишние мысли, прийти готовым завоевывать место в составе, биться каждый день и доказывать. Это я и делал летом – настраивался.

– А какие лишние мысли мешали вам год назад?

– Что я не могу. Что ошибусь – и меня посадят. Надо это убирать. Все ошибаются. Мы не роботы. Через ошибки становимся сильнее.

Гриша Дронов – хороший пример для меня. В прошлом году он переборол ошибки, а потом забивал и отдавал много игр подряд, провел хороший плей-офф.

Не бывает, чтобы всегда все было хорошо. Готов морально, думаю, что настроился правильно за лето.

– С другой стороны, всегда можно поехать в «Миннесоту» на контракт новичка?

– Нет. Сейчас моя цель – закрепиться в «Металлурге». О «Миннесоте» вообще не думаю, – сказал нападающий «Металлурга» Юров.

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