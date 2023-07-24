Иван Воробьев о лагере развития «Сент-Луиса»: «В клубе очень тепло относятся к россиянам. Ребята говорили: «Вау, круто, что ты русский»

Теги Торпедо Сент-Луис Крис Торберн НХЛ КХЛ ТАСС Далибор Дворски Иван Воробьев Хоккей

Иван Воробьев поделился впечатлениями от лагеря развития «Сент-Луиса».

Форвард был задрафтован «Блюз» под 198-м общим номером в 2021 году.

«Я жил со швейцарцем по имени Андре Хейм. Понятно, каждый хочет проявить себя, на площадке нет друзей, а за пределами вопросов нет, чтобы подсказать, рассказать. Все старались общаться на доброй, положительной ноте, ели за одним столом, можно сказать, из одной тарелки.

Были добрые семейные отношения, не было такого, что у кого-то есть злоба на кого-то. Все относились друг с другом с теплотой, на позитиве. Тренеры тоже были с нами на позитивной ноте, пытались создать домашнюю ауру.

Сильно подружился с парочкой североамериканских ребят, подписались друг на друга в соцсетях. Познакомился с Далибором Дворски, которого выбрали в первом раунде под 10-м номером, самым первым, кого «Сент-Луис» задрафтовал. Он уже подписал контракт, парню 18 лет, на 70% он говорит по-русски, мы общались друг с другом, тем более играли в одной команде. С ребятами общаемся, можем ответить на истории друг друга.

Мой приезд в США? Меня встретил русскоговорящий человек по имени Сэм, работающий в клубе более 30 лет. Так как я слабо говорю по-английски и мне тяжело было ориентироваться, мне помогали из клуба, и я с ними говорил через переводчик в телефоне.

Здорово, что на связи со мной был Крис Торберн, отвечающий в клубе за развитие молодежи после драфта, раньше он играл там. Он очень сильно мне помогал: всю мою поездку, начиная от Москвы и до гостиницы, был на связи, я мог звонить ему в любое время суток. Даже когда я не мог пройти таможню в Хьюстоне, набрал ему, а тогда было около шести утра. Он переживал за меня, спрашивал, как я, что я, голоден или нет.

Отношение к игрокам из России? Очень тепло относятся к россиянам, особенно в клубе. Разговаривал с ребятами, они тоже говорили: «Вау, круто, что ты русский».

Люди там очень положительные, даже если я что-то не понимал, они переводили это в позитив. Говорили, что все окей, не стесняйся, бери с собой телефон, если нужно что-то перевести, мы все расскажем и покажем», – сказал 21-летний нападающий системы «Торпедо» Иван Воробьев

 

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2 комментария

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Павел Иванов
Ответ ABarca777
Интересно, а не круто, что ты швед, финн, швейцарец, американец?))) Сколько же тараканов в голове, когда люди мало общаются в внешним миром. Многим до фонаря какой ты нации, главное, чтобы разделял интересы, был нормальным во всех смыслах и не зашоренный на своей нации. наши игроки все такие же как в СССР как будто уезжают на Луну.... ни языка, ни знаний толком, менталитет тоже отличный, если родители были ватниками...
Почитал комментарий, посмеялся. Давно такого бреда не читал. Американцы прямо очень общаются с людьми из других стран. Угу.
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