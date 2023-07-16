Торопченко подписал с «Сент-Луисом» контракт на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов, избежав арбитража (Эллиотт Фридман)
«Сент-Луис» и Алексей Торопченко подписали контракт на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Таким образом, стороны сумели избежать арбитражного слушания, назначенного на 20 июля.
В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 69 матчей за «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 19 (10+9) очков.
В АХЛ за «Спрингфилд» – 5 игр и 3 (1+2) балла.
Прошлый однолетний контракт Торопченко был двусторонним – 750 тысяч долларов на уровне НХЛ и 100 тысяч в АХЛ.
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