Торопченко подписал с «Сент-Луисом» контракт на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов, избежав арбитража (Эллиотт Фридман)

«Сент-Луис» и Алексей Торопченко подписали контракт на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Таким образом, стороны сумели избежать арбитражного слушания, назначенного на 20 июля.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 69 матчей за «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 19 (10+9) очков.

В АХЛ за «Спрингфилд» – 5 игр и 3 (1+2) балла.

Прошлый однолетний контракт был двусторонним – 750 тысяч долларов на уровне и 100 тысяч в АХЛ.