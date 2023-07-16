Агент Торопченко о контракте с «Сент-Луисом»: «Стороны нашли золотую середину. Аналогия с Барбашевым прослеживается»

Алексей Дементьев высказался о новом контракте Алексея Торопченко с «Сент-Луисом».

Сегодня стало известно, что клуб и 24-летний игрок договорились о соглашении на 2 года с кэпхитом 1,25 миллиона долларов.

«Всегда исхожу из того, что если игрок поставил подпись под контрактом, то его все устраивает. И раз такое предложение поступило из клуба, значит « » оно тоже устраивает. Даг Армстронг – один из самых сложных для обсуждения контрактных дел генеральных менеджеров, очень неуступчивый в своей позиции.

Подписание контракта говорит о том, что стороны нашли золотую середину. Вспомните, как подписывал такой же контракт некоторое время назад. Выиграл Кубок Стэнли, перешел в другой клуб, стал его большой частью, выиграл второй Кубок и заключил уже совершенно другой контракт. Где-то так же идет , аналогия прослеживается.

В самом «Сент-Луисе» не так много пространства под потолком и здесь нужно было найти решение именно с финансовой точки зрения. Команда находится в стадии перестройки и серьезно обновилась за последние два-три года.

И совершенно точно Алексей является ее большой частью. Его игра нравится тренерскому штабу, ему доверяют. И сам Торопченко тот хоккеист, который может сыграть в любой ситуации – в большинстве и меньшинстве, в первом и четвертом звене. Он обладает теми функциями, которые так нужны команде. Это редкий универсальный игрок, которого сложно найти на рынке», – сказал представитель хоккеиста.