СКА может обменять Михаила Воробьева в «Авангард» на денежную компенсацию

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Михаил Воробьев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

СКА может обменять форварда Михаила Воробьева в «Авангард» на денежную компенсацию.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

В мае 26-летний игрок подписал новый контракт со СКА на 2 года.

В минувшем сезоне Воробьев провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности «+22».

В плей-офф на его счету 14 матчей и 6 (3+3) очков.

Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)

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6 комментариев

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Антон Фёдоров
если только он сам захочет, если выкладываться не будет-тогда и не нужен
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Ыжык
Надо брать. А то с последними новостями центров в команде совсем мало. А нормального центра нет вообще. Пьянов, с его статистикой на точке, это подарок шайбы сопернику.
+1
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Art Kalistratov
Вроде хороший игрок, хотя в Питере сейчас очень большая конкуренция, может и не сдюжил
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Павел Очнев
это хорошая идея... надо воспользоваться таким шансом.
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Вадим Зиятдинов
Ответ Ыжык
Надо брать. А то с последними новостями центров в команде совсем мало. А нормального центра нет вообще. Пьянов, с его статистикой на точке, это подарок шайбы сопернику.
уехал уже Найт?
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Ыжык
Ответ Вадим Зиятдинов
уехал уже Найт?
Он и не приезжал пока.
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