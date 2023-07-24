СКА может обменять Михаила Воробьева в «Авангард» на денежную компенсацию

СКА может обменять форварда Михаила Воробьева в «Авангард» на денежную компенсацию.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

В мае 26-летний игрок подписал новый контракт со СКА на 2 года.

В минувшем сезоне Воробьев провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности «+22».

В плей-офф на его счету 14 матчей и 6 (3+3) очков.

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