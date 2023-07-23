Дмитрий Бучельников: «Капризов – русский монстр в хоккее. Считаю его самым быстро прогрессирующим игроком страны»

Дмитрий Бучельников поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.

– Ты называл своим любимым футболистом Эрлинга Холанда…

– Да, он просто монстр!

– Кого считаешь таким же монстром в хоккее прямо сейчас?

– Русский монстр на данный момент – это . Считаю его самым быстро прогрессирующим хоккеистом нашей страны.

Не могу также не выделить . У него есть все качества, присущие великолепному хоккеисту: скорость, катание, бросок, светлая голова. Он просто летает на льду и делает немыслимые вещи.

Мне было бы очень интересно сыграть вместе с ними. Думаю, Макдэвид бы сделал все, чтобы я комфортно себя чувствовал во время игры (улыбается).

Также очень рад, что в заиграл из СКА. Он провел в « » отличный сезон, было приятно наблюдать, как хоккеист из КХЛ показывает высочайший уровень игры за океаном, – сказал нападающий системы СКА.