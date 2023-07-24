Бучельников о том, что Ротенберг дал ему прозвище Электроник: «Это разбавляло обстановку. Я не чувствовал себя чужим в СКА»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Дмитрий Бучельников Хоккей

Дмитрий Бучельников высказался о прозвище Электроник, которое ему дал Роман Ротенберг.

– Когда ты присоединился к первой команде, Роман Борисович Ротенберг дал тебе прозвище Электроник из-за внешней схожести с Сережей Сыроежкиным из «Приключений Электроника». Как ты к этому отнесся?

– Это было прикольно. Яшкин постоянно называл Электроником, видимо забывал, как меня зовут (шучу).

Такое прозвище разбавляло обстановку, я не чувствовал себя чужим в главной команде. Когда меня называли Электроником, Бучем или просто Димой, сразу становилось как-то спокойнее и проще, – сказал нападающий системы СКА.

Роман Ротенберг: «Бучельников напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника». Он обладает серьезным талантом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий