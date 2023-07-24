Бучельников о том, что Ротенберг дал ему прозвище Электроник: «Это разбавляло обстановку. Я не чувствовал себя чужим в СКА»
Дмитрий Бучельников высказался о прозвище Электроник, которое ему дал Роман Ротенберг.
– Когда ты присоединился к первой команде, Роман Борисович Ротенберг дал тебе прозвище Электроник из-за внешней схожести с Сережей Сыроежкиным из «Приключений Электроника». Как ты к этому отнесся?
– Это было прикольно. Яшкин постоянно называл Электроником, видимо забывал, как меня зовут (шучу).
Такое прозвище разбавляло обстановку, я не чувствовал себя чужим в главной команде. Когда меня называли Электроником, Бучем или просто Димой, сразу становилось как-то спокойнее и проще, – сказал нападающий системы СКА.
Роман Ротенберг: «Бучельников напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника». Он обладает серьезным талантом»
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