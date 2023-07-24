Бучельников о том, что Ротенберг дал ему прозвище Электроник: «Это разбавляло обстановку. Я не чувствовал себя чужим в СКА»

Дмитрий Бучельников высказался о прозвище Электроник, которое ему дал Роман Ротенберг.

– Когда ты присоединился к первой команде, Роман Борисович Ротенберг дал тебе прозвище Электроник из-за внешней схожести с Сережей Сыроежкиным из «Приключений Электроника». Как ты к этому отнесся?

– Это было прикольно. Яшкин постоянно называл Электроником, видимо забывал, как меня зовут (шучу).

Такое прозвище разбавляло обстановку, я не чувствовал себя чужим в главной команде. Когда меня называли Электроником, или просто Димой, сразу становилось как-то спокойнее и проще, – сказал нападающий системы .

Роман Ротенберг: «Бучельников напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника». Он обладает серьезным талантом»