Канадский форвард Корбан Найт близок к уходу из «Авангарда».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», он может покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

Если менеджменту «Авангарда» не удастся изменить позицию игрока, форварду придется выкупать оставшийся по контракту год.

Сообщается, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры в таком случае станет чемпионат Швейцарии.

У « » есть несколько кандидатов на замену игроку. Одним из них является 31-летний американский форвард .

В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

Дзингел в сезоне-2022/23 выступал за «Чикаго Вулвс» в АХЛ и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.

Экс-форвард «Оттавы» Дзингел может перейти в КХЛ. Американец провел 404 матча в НХЛ