Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)

Теги Авангард возможные переходы чемпионат Швейцарии КХЛ Корбан Найт Райан Дзингел Спорт-Экспресс Хоккей

Канадский форвард Корбан Найт близок к уходу из «Авангарда».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», он может покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

Если менеджменту «Авангарда» не удастся изменить позицию игрока, форварду придется выкупать оставшийся по контракту год.

Сообщается, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры Найта в таком случае станет чемпионат Швейцарии.

У «Авангарда» есть несколько кандидатов на замену игроку. Одним из них является 31-летний американский форвард Райан Дзингел.

В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

Дзингел в сезоне-2022/23 выступал за «Чикаго Вулвс» в АХЛ и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.

Экс-форвард «Оттавы» Дзингел может перейти в КХЛ. Американец провел 404 матча в НХЛ

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
У СКА еще есть место для лега. По семейным обстоятельствам … жена сказала «всю жизнь люблю Питер»
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фёдоров
вот это номер, как так.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Громенко
Это потеря потерь. Связка Найт-Буше топ КХЛ! Тяжело будет заменить Корбена.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Namaste_88
Дзингел после Оттавы рассыпался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Один из лучших 2-сторонних нападающих в истории КХЛ но в плане эффективности в атаке в прошлом сезоне сдал.Воробьёв из СКА был бы отличной заменой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий