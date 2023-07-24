Агент Самсонова об арбитраже: «Никаких обид на «Лифс» нет, движемся вперед. Илье не терпится вернуться в Торонто и начать тренироваться»

Теги Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Агент Ильи Самсонова высказался после арбитражного слушания по зарплате вратаря.

По итогам арбитража голкипер получил однолетний контракт на 3,55 млн долларов.

«Илья планирует очень скоро приехать в Торонто, ему не терпится вернуться и начать тренироваться.

Он был хорошо обучен [тому, как готовиться к слушанию]. Нет никаких обид на «Лифс», теперь мы движемся вперед», – сказал Дон Миган.

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1 комментарий

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ЧакЧак
конечно нет ...норм бабки взяли
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