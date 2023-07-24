Агент Самсонова об арбитраже: «Никаких обид на «Лифс» нет, движемся вперед. Илье не терпится вернуться в Торонто и начать тренироваться»
Агент Ильи Самсонова высказался после арбитражного слушания по зарплате вратаря.
По итогам арбитража голкипер получил однолетний контракт на 3,55 млн долларов.
«Илья планирует очень скоро приехать в Торонто, ему не терпится вернуться и начать тренироваться.
Он был хорошо обучен [тому, как готовиться к слушанию]. Нет никаких обид на «Лифс», теперь мы движемся вперед», – сказал Дон Миган.
1 комментарий