Агент Самсонова об арбитраже: «Никаких обид на «Лифс» нет, движемся вперед. Илье не терпится вернуться в Торонто и начать тренироваться»

Агент Ильи Самсонова высказался после арбитражного слушания по зарплате вратаря.

По итогам арбитража голкипер получил однолетний контракт на 3,55 млн долларов.

«Илья планирует очень скоро приехать в Торонто, ему не терпится вернуться и начать тренироваться.

Он был хорошо обучен [тому, как готовиться к слушанию]. Нет никаких обид на «Лифс», теперь мы движемся вперед», – сказал Дон Миган.