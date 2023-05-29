Самсонов о том, что уход Дубаса стал шоком: «Он в меня поверил, когда никто не верил. Я ему очень благодарен за это»

Илья Самсонов высказался об уходе Кайла Дубаса с поста генменеджера «Торонто».

– Уход Кайла Дубаса стал шоком?

– Думаю, мало людей не испытало шок после того, как стало известно об его уходе.

У нас с Кайлом были теплые отношения. Он в меня поверил, когда в меня никто не верил. Я ему очень благодарен за это. Мы до сих пор общаемся.

Уверен, что в любом случае мы с ним созвонимся или спишемся. Когда он определится с командой, будет это « » или другой клуб, я ему позвоню, поздравлю его, – сказал вратарь « » .

Фридман об атмосфере в «Торонто» после отставки Дубаса: «Это стало шоком. Мой знакомый в MLSE сказал: «Это похоже на «Игру престолов»