Самсонов о том, что уход Дубаса стал шоком: «Он в меня поверил, когда никто не верил. Я ему очень благодарен за это»

Теги Питтсбург Торонто НХЛ Кайл Дубас Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов высказался об уходе Кайла Дубаса с поста генменеджера «Торонто».

– Уход Кайла Дубаса стал шоком?

– Думаю, мало людей не испытало шок после того, как стало известно об его уходе.

У нас с Кайлом были теплые отношения. Он в меня поверил, когда в меня никто не верил. Я ему очень благодарен за это. Мы до сих пор общаемся.

Уверен, что в любом случае мы с ним созвонимся или спишемся. Когда он определится с командой, будет это «Питтсбург» или другой клуб, я ему позвоню, поздравлю его, – сказал вратарь «Торонто» Самсонов.

Фридман об атмосфере в «Торонто» после отставки Дубаса: «Это стало шоком. Мой знакомый в MLSE сказал: «Это похоже на «Игру престолов»

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2 комментария

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checker
Самсонов хороший парень.. хорошо, если Дубас найдет себе новый клуб, может и у Ильи появятся новые шансы..
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Иван Павлов
Кайл поверил в него, а Илья доказал, что это было не зря. По ходу сезона Дубас не раз хвалил Самсонова за правильное отношение к делу.

Вообще в целом Дубас зарекомендовал как менеджер, готовый идти навстречу игрокам. Один из примеров - обменял Барабанова, понимая, что тому нет места в команде, в итоге Александр воспользовался своим шансом в топ-6 в Сан-Хосе и получил неплохой контракт, удержавшись в лиге.
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