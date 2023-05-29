Самсонов о том, что уход Дубаса стал шоком: «Он в меня поверил, когда никто не верил. Я ему очень благодарен за это»
Илья Самсонов высказался об уходе Кайла Дубаса с поста генменеджера «Торонто».
– Уход Кайла Дубаса стал шоком?
– Думаю, мало людей не испытало шок после того, как стало известно об его уходе.
У нас с Кайлом были теплые отношения. Он в меня поверил, когда в меня никто не верил. Я ему очень благодарен за это. Мы до сих пор общаемся.
Уверен, что в любом случае мы с ним созвонимся или спишемся. Когда он определится с командой, будет это «Питтсбург» или другой клуб, я ему позвоню, поздравлю его, – сказал вратарь «Торонто» Самсонов.
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Вообще в целом Дубас зарекомендовал как менеджер, готовый идти навстречу игрокам. Один из примеров - обменял Барабанова, понимая, что тому нет места в команде, в итоге Александр воспользовался своим шансом в топ-6 в Сан-Хосе и получил неплохой контракт, удержавшись в лиге.