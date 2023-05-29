Самсонов о Кубке Стэнли: «Буду болеть за «Флориду». Нравится, как Ткачак за собой команду ведет, как Бобровский играет»

Илья Самсонов сообщил, что будет болеть за «Флориду» в плей-офф НХЛ.

«Торонто» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Пантерс» (1-4 в серии).

– Всех поражает « » в этом плей-офф. Чем удивила она вас?

– Каждый игрок команды грамотно подобран. Команда собранная, сбалансированная. Серегу Бобровского бесполезно выделять, все и так все знают. Мы, кстати, недавно с ним виделись.

– Как он там?

– Все отлично. Мы случайно с ним увиделись в ресторане, он тоже был с семьей. Если кто-то подумал, что у нас плохие отношения, то это не так. Просто я на интервью был злой. Мы хотели их обыграть. Думаю, он все понял, не обиделся на меня.

Мы классно поговорили, я пожелал ему удачи. Я буду болеть за «Флориду», правда, хоккей не смотрю, но узнал, что она вышла в финал. Мне нравится, как Ткачак за собой команду ведет, как Серега играет.

– Вас раздражало, что постоянно сравнивали то с Василевским, то с Бобровским?

– Нет, как это может раздражать? Приятно, что сравнивают с такими вратарями. Просто тогда задали вопрос не в то время, не в том месте. У нас шла серия, мы проигрывали. Я не обижаюсь на журналистов, они делают свою работу, просто эмоции, – сказал вратарь « » Самсонов.

Самсонов об игре Бобровского: «Мне #####. Для меня это не имеет значения. Я делаю свою работу, он – свою»

Через финал Востока «Флориду» протащил Ткачак. Не особо выделяется по игре, но в чемпионские минуты становится зверем