Самсонов о Кубке Стэнли: «Буду болеть за «Флориду». Нравится, как Ткачак за собой команду ведет, как Бобровский играет»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Илья Самсонов Мэттью Ткачак Хоккей

Илья Самсонов сообщил, что будет болеть за «Флориду» в плей-офф НХЛ.

«Торонто» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Пантерс» (1-4 в серии). 

– Всех поражает «Флорида» в этом плей-офф. Чем удивила она вас?

– Каждый игрок команды грамотно подобран. Команда собранная, сбалансированная. Серегу Бобровского бесполезно выделять, все и так все знают. Мы, кстати, недавно с ним виделись.

– Как он там?

– Все отлично. Мы случайно с ним увиделись в ресторане, он тоже был с семьей. Если кто-то подумал, что у нас плохие отношения, то это не так. Просто я на интервью был злой. Мы хотели их обыграть. Думаю, он все понял, не обиделся на меня.

Мы классно поговорили, я пожелал ему удачи. Я буду болеть за «Флориду», правда, хоккей не смотрю, но узнал, что она вышла в финал. Мне нравится, как Ткачак за собой команду ведет, как Серега играет.

– Вас раздражало, что постоянно сравнивали то с Василевским, то с Бобровским?

– Нет, как это может раздражать? Приятно, что сравнивают с такими вратарями. Просто тогда задали вопрос не в то время, не в том месте. У нас шла серия, мы проигрывали. Я не обижаюсь на журналистов, они делают свою работу, просто эмоции, – сказал вратарь «Торонто» Самсонов.

Самсонов об игре Бобровского: «Мне #####. Для меня это не имеет значения. Я делаю свою работу, он – свою»

Через финал Востока «Флориду» протащил Ткачак. Не особо выделяется по игре, но в чемпионские минуты становится зверем

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1 комментарий

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Bratsk Bruins
Где они там все встречаются случайно? Майами?
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