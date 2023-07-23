Журналист The Athletic Клок о контракте Самсонова с «Торонто»: «Справедливая сделка для одного из 10 лучших вратарей НХЛ»

Теги Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Журналист The Athletic Джошуа Клок прокомментировал контракт Ильи Самсонова с «Торонто».

По итогам арбитража голкипер получил однолетний на 3,55 млн долларов.

«Это справедливая сделка как для одного из 10 лучших вратарей НХЛ прошлого сезона (по крайней мере, по проценту отраженных бросков), так и для «Лифс».

Можно утверждать, что Самсонов был самым ценным игроком команды на протяжении длительного периода прошлого сезона, первого для него в «Торонто». Учитывая это, Илья будет вратарем номер один «Лифс» в начале сезона.

Тот факт, что арбитр выбрал середину между позициями двух сторон, не вызывает удивления», – написал Клок.

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