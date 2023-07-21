Агент Самсонова в преддверии арбитража: «Не знаю, что произойдет. Полагаю, мы еще встретимся с «Торонто»

Теги Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Агент Ильи Самсонова высказался в преддверии арбитражного слушания по зарплате вратаря.

Арбитраж должен состояться 21 июля. До его начала «Торонто» и Самсонов по-прежнему могут договориться самостоятельно.

«Я действительно не знаю, что произойдет.

Я полагаю, мы встретимся с «Лифс» [в заключительный раз перед началом слушания]», – сказал Дон Миган.

Самсонов хочет зарабатывать 4,9 млн долларов за сезон. «Торонто» предлагает 2,4 млн

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