Бирон о Самсонове и «Торонто»: «У Ильи есть аргументы. На его месте начинал бы переговоры с 4 млн долларов»

Мартен Бирон высказался о контрактных разбирательствах «Торонто» и Ильи Самсонова.

Напомним, что стороны не смогли договориться, и сейчас дело рассматривается в арбитраже.

Сообщалось, что голкипер хочет зарабатывать 4,9 миллиона долларов за сезон. «Торонто» предлагает 2,4 миллиона.

«Ситуация такова, что это не вопрос команды, а ситуации на рынке. Это вопрос того, как вратарь сравнивает себя с другими голкиперами, которые находятся в такой же ситуации.

До арбитража доходит тогда, когда игрок ощущает за собой правду. Самсонов наверняка уверен в своих запросах. Если игрок недостаточно уверен в себе и чувствует, что не соответствует цифрам – он не идет в арбитраж.

Самсонов входит в топ-10 вратарей НХЛ по статистике отраженных бросков и ожидаемых голов. В этом же списке вратари вроде Хеллибака, Шестеркина и Василевского.

Я не говорю, что он получит 6-8 миллионов долларов, но у него есть аргументы в переговорах.

На месте Самсонова я бы начинал переговоры с 4 миллионов. Думаю, на этой цифре они и остановятся. Это вполне комфортно для всех», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ Мартен Бирон.