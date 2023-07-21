«Торонто» не договорился с Самсоновым о новом контракте до арбитража

Теги Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

«Торонто» не договорился с Ильей Самсоновым о новом контракте до арбитража.

Об этом сообщает журналист The Hockey News Дэвид Альтер.

26-летний вратарь находится в статусе ограниченно свободного агента. 

Ранее россиянин обратился в арбитраж для разрешения спора по зарплате.

«Слышал, что Илья Самсонов и «Лифс» приступили к слушанию. Переговоров больше нет, арбитр примет решение о его зарплате», – написал Альтер.

Арбитраж был назначен на 21 июля. Арбитр примет решение в течение следующих 2 суток после слушания. 

По прошлому контракту вратарь получал 1,8 млн долларов в год.

Самсонов провел в НХЛ 42 матча в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.

Самсонов хочет зарабатывать 4,9 млн долларов за сезон. «Торонто» предлагает 2,4 млн

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4 комментария

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Костя Кот
3.5млн
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e1ther - e1ther
контракт подпишет и в отпуске накосячит)чисто,по-САМсоновски)
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naa1122
если ТМЛ не захочет подписывать арбитражный контракт, Самсонов станет НСА и подпишется с кем-то другим на сколько сможет
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TimGI86
Он получит зп ближе к своей 4,9, скорей всего будут приводить контакты Кюмпера, Хилла, Джарри, так что за 4 млн будет
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