«Торонто» не договорился с Самсоновым о новом контракте до арбитража
«Торонто» не договорился с Ильей Самсоновым о новом контракте до арбитража.
Об этом сообщает журналист The Hockey News Дэвид Альтер.
26-летний вратарь находится в статусе ограниченно свободного агента.
Ранее россиянин обратился в арбитраж для разрешения спора по зарплате.
«Слышал, что Илья Самсонов и «Лифс» приступили к слушанию. Переговоров больше нет, арбитр примет решение о его зарплате», – написал Альтер.
Арбитраж был назначен на 21 июля. Арбитр примет решение в течение следующих 2 суток после слушания.
По прошлому контракту вратарь получал 1,8 млн долларов в год.
Самсонов провел в НХЛ 42 матча в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.
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