«Торонто» не договорился с Самсоновым о новом контракте до арбитража

«Торонто» не договорился с Ильей Самсоновым о новом контракте до арбитража.

Об этом сообщает журналист The Hockey News Дэвид Альтер.

26-летний вратарь находится в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее россиянин обратился в арбитраж для разрешения спора по зарплате.

«Слышал, что и «Лифс» приступили к слушанию. Переговоров больше нет, арбитр примет решение о его зарплате», – написал Альтер.

Арбитраж был назначен на 21 июля. Арбитр примет решение в течение следующих 2 суток после слушания.

По прошлому контракту вратарь получал 1,8 млн долларов в год.

Самсонов провел в 42 матча в регулярном чемпионате-2022/23, отразив 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. В его активе также 9 игр в плей-офф.

Самсонов хочет зарабатывать 4,9 млн долларов за сезон. «Торонто» предлагает 2,4 млн