Журналист Фантуккио призвал следить за выступлениями Романова: «Он стал играть превосходно, освоившись в «Айлендерс»

Журналист Эндрю Фантуккио высоко оценил перспективы Александра Романова.

– Кто, по вашему мнению, может стать прорывом в «Айлендерс»?

– Первым на ум приходит Оливер Вальстром, но нужно помнить, что ему потребуется время, чтобы вернуться в строй после того, как он пропустил 47 игр в прошлом году из-за травмы нижней части тела.

С моей точки зрения, игрок, за которым стоит следить, – это Алекс Романов. В первый год в команде ему потребовалось время, чтобы адаптироваться к системе, но, когда он наконец разобрался в ней, то стал играть превосходно.

В этом сезоне, когда за плечами игрока уже целый год, Романов должен продолжить в том же духе, – написал Фантуккио, отвечая на вопросы болельщиков на портале NYI Hockey Now.