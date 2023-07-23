Журналист Фантуккио призвал следить за выступлениями Романова: «Он стал играть превосходно, освоившись в «Айлендерс»

Теги Айлендерс НХЛ Александр Романов Оливер Вальстром Хоккей

Журналист Эндрю Фантуккио высоко оценил перспективы Александра Романова.

– Кто, по вашему мнению, может стать прорывом в «Айлендерс»? 

– Первым на ум приходит Оливер Вальстром, но нужно помнить, что ему потребуется время, чтобы вернуться в строй после того, как он пропустил 47 игр в прошлом году из-за травмы нижней части тела.

С моей точки зрения, игрок, за которым стоит следить, – это Алекс Романов. В первый год в команде ему потребовалось время, чтобы адаптироваться к системе, но, когда он наконец разобрался в ней, то стал играть превосходно.

В этом сезоне, когда за плечами игрока уже целый год, Романов должен продолжить в том же духе, – написал Фантуккио, отвечая на вопросы болельщиков на портале NYI Hockey Now.

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2 комментария

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Clever_mind
С чего бы такие дефирамбы?
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