Василий Демченко: «Монреаль» славится странными действиями. Зачем обменяли Романова? Тренер говорил, что Прайс ленивый»
Василий Демченко поделился воспоминаниями об этапе карьеры в системе «Монреаля».
Голкипер провел сезон-2020/21 в системе канадского клуба.
– Так а почему вы не играли?
– Был ковидный сезон. Вратари, выбранные на драфте, должны были сыграть определенное количество матчей. Что-то оставили мне.
– Конкуренты были действительно сильнее вас либо сказывался фактор драфта?
– Видимо, клуб больше рассчитывал на них. Тот же Линдгрен прокатался в такси-сквад весь сезон, сыграл три матча, а сейчас играет в «Вашингтоне».
– Не хотелось в один день послать всех, потому что вы только тренировались, а не играли?
– Нет. Главное – все это перетерпеть. Это всего лишь один сезон.
Сколько Слава Войнов терпел в АХЛ? Он хотел в НХЛ, но его не поднимали. Долго терпел в фарм-клубе и в итоге дошел до двух Кубков Стэнли.
Опять же «Монреаль» славится странными действиями в организации. Обменяли, например, Саню Романова. Зачем? Что они хотели этим сделать?
– Я не понимаю. Вы же застали Кэри Прайса в фарм-клубе, верно?
– Да. Его спустили после травмы. С четырех бросков пропустил два гола.
Еще одна шайба за шиворот залетела. Не знаю, как так получилось. В третьем периоде вышел другой вратарь.
– Заметили по Прайсу, что он вратарь топ-уровня?
– Мы очень мало тренировались вместе.
Помню, когда нашего тренера поднимали в команду НХЛ, он говорил нам, что Прайс ленивый. Приходилось заставлять его работать, – сказал голкипер «Авангарда» Василий Демченко.
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