Василий Демченко: «Монреаль» славится странными действиями. Зачем обменяли Романова? Тренер говорил, что Прайс ленивый»

Теги Авангард Монреаль НХЛ Кэри Прайс КХЛ Василий Демченко Александр Романов Спорт-Экспресс Хоккей

Василий Демченко поделился воспоминаниями об этапе карьеры в системе «Монреаля».

Голкипер провел сезон-2020/21 в системе канадского клуба.

– Так а почему вы не играли?

– Был ковидный сезон. Вратари, выбранные на драфте, должны были сыграть определенное количество матчей. Что-то оставили мне.

– Конкуренты были действительно сильнее вас либо сказывался фактор драфта?

– Видимо, клуб больше рассчитывал на них. Тот же Линдгрен прокатался в такси-сквад весь сезон, сыграл три матча, а сейчас играет в «Вашингтоне».

– Не хотелось в один день послать всех, потому что вы только тренировались, а не играли?

– Нет. Главное – все это перетерпеть. Это всего лишь один сезон.

Сколько Слава Войнов терпел в АХЛ? Он хотел в НХЛ, но его не поднимали. Долго терпел в фарм-клубе и в итоге дошел до двух Кубков Стэнли.

Опять же «Монреаль» славится странными действиями в организации. Обменяли, например, Саню Романова. Зачем? Что они хотели этим сделать?

– Я не понимаю. Вы же застали Кэри Прайса в фарм-клубе, верно?

– Да. Его спустили после травмы. С четырех бросков пропустил два гола.

Еще одна шайба за шиворот залетела. Не знаю, как так получилось. В третьем периоде вышел другой вратарь.

– Заметили по Прайсу, что он вратарь топ-уровня?

– Мы очень мало тренировались вместе.

Помню, когда нашего тренера поднимали в команду НХЛ, он говорил нам, что Прайс ленивый. Приходилось заставлять его работать, – сказал голкипер «Авангарда» Василий Демченко.

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