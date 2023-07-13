Агент Дементьев о перспективных игроках в НХЛ: «Кочетков и Романов должны выйти на другой уровень. Возраст и опыт берут свое и позволяют игрокам раскрыться»

Алексей Дементьев ожидает прорыва от Петра Кочеткова и Александра Романова.

Портала The Hockey News опубликовал список самых перспективных игроков в сезоне-2023/24.

В рейтинг включили вратаря (« ») и защитника (« »).

– Соглашусь с этим высказыванием, потому что, наверное, время пришло. Наступает время, когда возраст и опыт берут свое и позволяют игрокам раскрыться в полной мере.

Кочетков и Романов на слуху – они достаточно известные.

– От кого еще стоит ждать прорыва?

– Сложно сказать. За этими ребятами чаще следил, и они должны выйти на другой уровень, – сказал агент Алексей Дементьев.