Агент Дементьев о перспективных игроках в НХЛ: «Кочетков и Романов должны выйти на другой уровень. Возраст и опыт берут свое и позволяют игрокам раскрыться»

Теги Айлендерс Каролина НХЛ Алексей Дементьев Александр Романов Петр Кочетков Хоккей

Алексей Дементьев ожидает прорыва от Петра Кочеткова и Александра Романова.

Портала The Hockey News опубликовал список самых перспективных игроков НХЛ в сезоне-2023/24. 

В рейтинг включили вратаря Петра КочетковаКаролина») и защитника Александра РомановаАйлендерс»).

– Соглашусь с этим высказыванием, потому что, наверное, время пришло. Наступает время, когда возраст и опыт берут свое и позволяют игрокам раскрыться в полной мере.

Кочетков и Романов на слуху – они достаточно известные.

– От кого еще стоит ждать прорыва?

– Сложно сказать. За этими ребятами чаще следил, и они должны выйти на другой уровень, – сказал агент Алексей Дементьев.

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