Евгений Грошев о двусторонке «Лады»: «Каждый старается себя проявить. Силовая игра – один из способов сделать это»

Нападающий «Лады» Евгений Грошев высказался о силовой игре на двусторонке команды.

Форвард отметился заброшенной шайбой.

– Все соскучились по матчам, даже двусторонним, поэтому игра получилась хорошей. Поначалу было много сумбура, так как давно не играли, но потом вкатились, и в третьем периоде было уже что-то похоже на игру чемпионата.

– С первых минут команды не боялись идти в стыки. Откуда такая прыть в двусторонней игре?

– Мы были готовы к подобному, потому что идет предсезонка и всем надо бороться за место в составе. Каждый старается себя проявить и силовая игра – один из способов сделать это.

– Вы отличились при игре в меньшинстве. Этот гол добавил уверенности в плане той самой борьбы за место в составе?

– Да, конечно. Всегда приятно забивать, но к этому голу я все равно отнесся весьма спокойно – это ведь только тренировочная игра. Надеюсь, что буду радовать болельщиков голами в сезоне, – сказал Грошев.