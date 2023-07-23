Браташ о «Ладе»: «Команда еще формируется, но мотивация игроков видна»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ оценил первую двусторонку «Лады» в межсезонье.

– Мы довольны сегодняшним матчем, учитывая, что это первая игра, пускай и двусторонняя, между своими составами. Ребята отнеслись к матчу серьезно и со всей ответственностью.

Понятно, что сейчас команда еще формируется, но заинтересованность и мотивация игроков видна – каждому надо завоевывать место в составе. От их работы и контрольных игр будет зависеть, какое место каждый займет в команде на старте чемпионата и займет ли вообще.

Мы увидели как хорошие моменты, так и недостатки. Игра получилась информативной и полезной для всех.

– В прошедшей двусторонке сыграли четыре хоккеиста из «Ладьи». Довольны ими?

– Они молодцы. Мы вчера посмотрели двустороннюю игру у молодежной команды и по своим наблюдениям определили, кого сегодня вызвать на наш матч. Нам понравилось, что ребята не выпадали из игры и выдержали общий уровень – за этим было приятно наблюдать, – сказал главный тренер «Лады».

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