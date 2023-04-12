Кожевников о Немировски и «Сибири»: «Много хороших тренеров без работы, а Фастовский из нафталина достает сомнительного легионера»
Александр Кожевников высказался о тренерских отставках в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Не понял как минимум две перстановки – в «Амуре» и «Сибири». Новосибирск со средним бюджетом впервые за много лет шел в лидерах – и Мартемьянова все равно убирают.
А Хабаровск с Епанчинцевым весь чемпионат был в кубковой гонке, играл весело, открыл, наверное, больше всех молодежи для КХЛ – и тоже на выход. Для меня это главный сюрприз со знаком «минус».
– Как эти решения объяснить?
– В обоих городах тренеров не первый год меняют как перчатки. Возможно, руководителю «Сибири» Фастовскому не понравился рабоче-крестьянский хоккей Мартемьянова. Но я вам скажу, что на фоне «Адмирала» Новосибирск играл в общем-то в эффектный атакующий хоккей (смеется).
Думаю, Фастовский сильно подставляется, ведь команда переезжает на новую арену и не имеет права рисковать. Особенно если назначит тренера Немировски, который ставит не на молодежь, а на ветеранов и иностранцев. У нас без работы много хороших тренеров, а Фастовский из нафталина достает сомнительного легионера. Насколько понимаю, долго терпеть эти менеджерские капризы Новосибирск не намерен.
– А что Хабаровск?
– На мой взгляд, там еще большие проблемы именно с менеджментом. Пришли далекие от хоккея люди, но на хороший бюджет. Недавно попытались вытащить своего Немировски – Скудру, но губернатор вовремя дал по рукам.
«Амуру» нужно одно – правильная хоккейная политика и доверие тренеру. Епанчинцев раскрыл молодежь, дал и игровую картинку, и неплохой результат – фактически без легионеров, с очень средним составом. Сейчас нужно помочь тренеру с селекцией, тем более что деньги есть. Но руководители клуба опять занялись перетасовками, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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