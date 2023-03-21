Кожевников о Тамбиеве: «Латвийские националисты нас делают изгоями. Пусть заявит, что «артисты» не в Казани, а в Риге. И даже клоуны»

вновь раскритиковал главного тренера « » .

– Уже говорил, что не разделяю восторги по поводу тренера «Адмирала» Тамбиева и его сверхзакрытого хоккея. Вчерашнее зрелище «Адмирал» – «Ак Барс» (1:0 ОТ) – не для слабонервных (смеется). Еще готов смотреть такой стиль в исполнении, например, «Локомотива», где хотя бы много молодежи, но не готов в исполнении «Адмирала», где в основном легионеры и ветераны. Уже говорил, что никакого толку нашему хоккею от такого стиля нет.

Но проблема в том, что все эти похвалы сносят Тамбиеву голову. Он уже заговаривается: сначала называет наши города колхозом «Рассвет», затем игроков «Ак Барса» – артистами. Но мы по-прежнему добренькие люди – и все прощаем.

– Не надо этого делать?

– Мы должны сами себя уважать, иначе о нас и дальше будут вытирать ноги. Как это кто-то хотел сделать в Хабаровске с «Амуром», предложив назначить тренером Скудру, который завалил плей-офф в чемпионате Казахстана. Насколько слышал, губернатор края уже понял, под какую статью его подводят, – и вопрос встал на паузу.

Читал, как некоторые игроки « » рассказывают сказки про то, как теряли время в этой «дремучей» России. Те же проклятья из Латвии, где рижское « » отреклось от своего прошлого в КХЛ и в чемпионате Латвии терпит одно разгромное поражение за другим.

Поэтому нужно быть готовым к тому, что завтра Тамбиев вернется в Латвию и будет там расказывать, как страдал и на Дальнем Востоке, и вообще в КХЛ. И как его третировали местные эксперты...

– Александр Викторович, может во имя интернационализма оставим Тамбиеву возможность доказать российскому хоккею свою законопослушность?

– Я – интернационалист номер один, всегда с удовольствием играл в той же Риге, но это именно нас националисты делают изгоями. Вот читаю последние заявления генсека Федерации хоккея Латвии – товарища Плужейтса. Кто такой – не знаю, на льду такого не встречал, но он прямым текстом говорит, что Латвия категорически против даже не возвращения России на мировую арену, а просто рассмотрения этого вопроса. Ну о каком интернационализме тут речь? Не смешите!

Так вот господам Тамбиеву, Скудре, Витолиньшу и так далее по тренерскому списку всех тех, кто зарабатывал на КХЛ, именно к этому чудаку в его рижский офис имеет смысл поехать. И заявить, что «артисты» не в Казани, а именно в Риге. И я даже добавил бы, что не «артисты», а клоуны, – заявил двукратный олимпийский чемпион.