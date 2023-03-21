Кожевников о Тамбиеве: «Латвийские националисты нас делают изгоями. Пусть заявит, что «артисты» не в Казани, а в Риге. И даже клоуны»

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Александр Кожевников вновь раскритиковал главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева

– Уже говорил, что не разделяю восторги по поводу тренера «Адмирала» Тамбиева и его сверхзакрытого хоккея. Вчерашнее зрелище «Адмирал» – «Ак Барс» (1:0 ОТ) – не для слабонервных (смеется). Еще готов смотреть такой стиль в исполнении, например, «Локомотива», где хотя бы много молодежи, но не готов в исполнении «Адмирала», где в основном легионеры и ветераны. Уже говорил, что никакого толку нашему хоккею от такого стиля нет.

Но проблема в том, что все эти похвалы сносят Тамбиеву голову. Он уже заговаривается: сначала называет наши города колхозом «Рассвет», затем игроков «Ак Барса» – артистами. Но мы по-прежнему добренькие люди – и все прощаем.

– Не надо этого делать?

– Мы должны сами себя уважать, иначе о нас и дальше будут вытирать ноги. Как это кто-то хотел сделать в Хабаровске с «Амуром», предложив назначить тренером Скудру, который завалил плей-офф в чемпионате Казахстана. Насколько слышал, губернатор края уже понял, под какую статью его подводят, – и вопрос встал на паузу.

Читал, как некоторые игроки «Йокерита» рассказывают сказки про то, как теряли время в этой «дремучей» России. Те же проклятья из Латвии, где рижское «Динамо» отреклось от своего прошлого в КХЛ и в чемпионате Латвии терпит одно разгромное поражение за другим.

Поэтому нужно быть готовым к тому, что завтра Тамбиев вернется в Латвию и будет там расказывать, как страдал и на Дальнем Востоке, и вообще в КХЛ. И как его третировали местные эксперты...

– Александр Викторович, может во имя интернационализма оставим Тамбиеву возможность доказать российскому хоккею свою законопослушность?

– Я – интернационалист номер один, всегда с удовольствием играл в той же Риге, но это именно нас националисты делают изгоями. Вот читаю последние заявления генсека Федерации хоккея Латвии – товарища Плужейтса. Кто такой – не знаю, на льду такого не встречал, но он прямым текстом говорит, что Латвия категорически против даже не возвращения России на мировую арену, а просто рассмотрения этого вопроса. Ну о каком интернационализме тут речь? Не смешите!

Так вот господам Тамбиеву, Скудре, Витолиньшу и так далее по тренерскому списку всех тех, кто зарабатывал на КХЛ, именно к этому чудаку в его рижский офис имеет смысл поехать. И заявить, что «артисты» не в Казани, а именно в Риге. И я даже добавил бы, что не «артисты», а клоуны, – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

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12 комментариев

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Mi4eL
Говорит он а стыдно мне.... боже какой редиска не хороший человек.....
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-Sonic-
и в чем он не прав?
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Booligan
Ответ Габорик
Игорьс перегибает палку, впрочем, просмотры накручиваются. Интересно, наступит ли когда-то у большинства местных пользователей озарение, что это не Кожевников сам выдаёт? :)
Игорьс скоро будет генменеджером всея КХЛ, уровень спортса он давно перерос
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Booligan
Знарка забыл, обидно
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Hola Hola
Ответ Данил Колпиков
Спросите у него, кто лучше, Хартли или Тамбиеа
Это может вызвать критическую ошибку. Вы что, хотите потерять эксперта?
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Евгений Румкин
Ответ Melnikov1968
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Не ему!
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Евгений Румкин
Уважение Кожевникову что открыто называет вещи своими именами!!!
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Габорик
Игорьс перегибает палку, впрочем, просмотры накручиваются. Интересно, наступит ли когда-то у большинства местных пользователей озарение, что это не Кожевников сам выдаёт? :)
+2
-2
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Melnikov1968
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Максим Цирулев
С бодуна лучше у него ничего не спрашивать
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Iuasamotu
Тамбиев имеет в виду, что Владивосток, это один из первых российских городов, который встречает рассвет
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Данил Колпиков
Спросите у него, кто лучше, Хартли или Тамбиеа
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Андрей Шлабович
Дед опять таблетки забыл принять...
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