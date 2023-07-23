Кирдяшов о словах Лаакконена: «Какие пьянки в клубе, где нет больших бюджетов? Мы соблюдали дисциплину. Дело в политике, возможно. Рассказал, как плохо в России, чтобы от него отстали»

Теги Южный Урал Андрей Кирдяшов ВХЛ Русская классика ВХЛ Политика Янне Лаакконен алкоголь и спорт Хоккей

Андрей Кирдяшов отреагировал на слова Янне Лаакконена о пристрастии россиян к алкоголю.

В сезоне-2014/15 финский форвард играл в ВХЛ за «Южный Урал».

Ранее он заявил: «В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку».

«Лаакконена помню хорошо. В Орске всегда были хорошие коллективы, там нет места беспорядкам. О чем он говорит?! Какие пьянки в таком клубе, где нет больших бюджетов? В Орске все держится на дисциплине, иначе никак.

Лаакконен прекрасно себя чувствовал у нас в команде, всегда улыбался и его никто никогда не принуждал к распитию. Это звучит как шутка. У меня шок от его сказок и вымыслов.

Какие капельницы после алкоголя? Мы все работали днями и соблюдали дисциплину. Это маленький клуб, где нет больших денег. Поэтому, чтобы показывать какие-то результаты, нам нужно было блюсти железную дисциплину. А на тот момент мы показывали хорошие результаты.

Возможно, дело в политике. Сейчас же на Западе такое сильное давление на хоккеистов, которые играли в России. Рассказал, как было в России плохо, чтобы от него отстали.

Но в любом случае его слова очень неуважительны. Мы провели с ним столько времени вместе, работая на результат. Мы выиграли с ним «Русскую классику», где он радовался вместе со всеми. А сейчас такое рассказывает про наш коллектив. Меня удивляет, что он решил рассказать такое про свой опыт в России», – сказал экс-главный тренер «Южного Урала» Андрей Кирдяшов.

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6 комментариев

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memphis
По такой логике, вся КХЛ бухает и на капельницах сидит)
Как-будто отсутствие больших денег мешает пьянки устраивать.
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Гамарджоба Генацвале
Сказки Лаакконена:Баня, водка, гармонь и лосось.
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antistar-Z
Повезло ему - это ещё его не обследовала курящая медсестра)))
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Proline
Угу, помню мужики из любительского ФК уровня первенства Московской области на каждый выезд брали в автобус канистру водки и выпивали на обратном пути.
Полное отсутствие бюджета этому никак не мешало.
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grom55
Брешет турмалай по чъей - то указке. Причём тупо и примитивно, по методичке.
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sed3009
Ответ memphis
По такой логике, вся КХЛ бухает и на капельницах сидит) Как-будто отсутствие больших денег мешает пьянки устраивать.
так и есть
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