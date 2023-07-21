«Для русских игроков свободное время подразумевает водку, пиво тоже пьют. В странах бывшего СССР командами управляют угрозами». Лаакконен об игре в России

Теги Южный Урал ВХЛ Янне Лаакконен алкоголь и спорт Хоккей

Финский хоккеист Янне Лаакконен рассказал о пристрастии россиян к алкоголю.

В сезоне-2014/15 форвард играл в ВХЛ за «Южный Урал». 

«Страны, в которых я играл? Их не меньше десяти. Видел разные культуры и обычаи. Особенно уникальны страны бывшего Советского Союза: там всегда существует страх перед хозяином, а командами управляют с помощью угроз.

В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку», – сказал нападающий.

По словам Лаакконена, клуб заставлял игроков проводить утренние собрания в выходные дни, чтобы пьянство не вышло из-под контроля.

«Все должны были собраться в зале в 10 часов. Затем тренеры ненадолго заглядывали и говорили несколько слов, прежде чем дать игрокам отдохнуть.

Игроки также любили пить пиво. Его пьют, даже если на следующий день тренировка.

Жизнь на базе? Старушка внизу запирала дверь в десять, чтобы никто не уходил. Ты мог бы выйти оттуда, но тогда не смог бы вернуться. Иногда ребятам удавалось подкупить старушку.

У тренеров были те же проблемы. Несколько раз главного тренера видели в кабинете врача под капельницей. Одна ночь тянулась так долго, что ему пришлось снимать похмелье с помощью капельницы, чтобы выйти на лед», – рассказал Лаакконен.

Ранее хоккеист также выступал в Казахстане за «Арыстан» и «Кулагер» и в Беларуси за «Неман».

Джеймс Висневски: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в запои. В Финляндии так же»

40 комментариев

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toxa3006
Враньё. Мы пьем водку не только в свободное время. Да и пиво, бывает, прям во время тренировок. И ещё я предпочитаю пить и тренироваться в ушанке
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Shnur
То ли дело фины, приезжавшие в Питер, сплошь трезвенники)
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Безумный Макс
забавно как всякие алкашки типа финнов и прибалтов говорят какие русские все алкаши))
и что плохого в баночке пива?!
+39
-6
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Пинающий Достоинства
Финны ужираются в раза 3 сильнее, но у него русские только играют с кружкой пива в руках
+36
-6
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toxa3006
Ответ Джа-Джа Бинкс
А медведь рядом тоже пьёт и тренируется?
бухает как чёрт
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Андрей Андреевич
Ложь от начала и до конца. Я , в свободное от водки время, тренирую медведя чинить ядерный реактор и играть на балалайке , иначе меня из КГБ выгонят. А тогда денег не будет на водку и мне придется в Америку ехать, загнивать. А там госдолг и негров линчуют. Воть.
+21
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Джа-Джа Бинкс
Ответ toxa3006
Враньё. Мы пьем водку не только в свободное время. Да и пиво, бывает, прям во время тренировок. И ещё я предпочитаю пить и тренироваться в ушанке
А медведь рядом тоже пьёт и тренируется?
+19
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elkipalki
У нас на Кольский полуостров фины приезжают на турбазы. Так они напиваются до такого состояния, что срутся и ссутся в штаны, потом ползают, воняют. Серьезно, в прямом смысле слова. Понятно, что не все. Но много трэша видел в исполнении этих эуропэйцев. Понятно, что у них повестка такая, чтоб выставить нас орками. Но орки то они. Фины точно.
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Гамарджоба Генацвале
А еще медведи обыграли в хоккей команду, за которую тот играл. После чего все дружно и много пили водки, старушка играла на гармошке,медведи подпевали, потом все пошли в баню.
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Фут.Боль
Ответ toxa3006
бухает как чёрт
Это смотря какой медведь ведь. У меня знакомые медведи регулярно в спортзал ходят, тренируются, в выходные в театр ходят. Не все медведи - алкаши!!!
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Hola Hola
Ну, хз. Сложно в это поверить, хотя с реалиями ВХЛ я не знаком. Обычный-то работяга не будет бухать все свободное время, а уж тем более хоккеисты. По-моему, очередная клюква.
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Гусеконь
ммм... водка под медведя с балалайкой...
+8
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And-Rover
О. Представитель самой трезвой нации высказался. Как мило.
+7
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Добрый_Ээх
vodka, kgb, gulag
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Саркастичный Чел
Ответ Gornostaev
Комментарий удален пользователем
нет драка с медведем на балалайках, причем медведь был пьян
+5
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mihany12
Не договаривает чухонец,
Ведь и про балалайку утром и гусли перед сном ни чего не сказал, а то ,что спим в ушанках тоже молчок, а про Пьяных медведей …
начал рассказывать, так рассказывай всю правду- вообщем двойные стандарты в действии…
+6
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Football family Gdansk
Когда то был ЧМ в Питере, я тогда увидел впервые столько в говно пьяных людей одной нации и это были финны, они поголовно валялись по всему Питеру
+4
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SKJEGGE
Когда в Немане играл он, часто в кабаках сам лично видел его, человек сам не без греха.
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Виктор Войнов
Напьются, а потом медведей по улице гоняют. Всё заставляют их танцевать
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Безумный Макс
Ответ Gornostaev
Комментарий удален пользователем
то что надо?)
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interested
Для финнов водка всегда актуальна.
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Stas Zaitsev
ну видимо в клубе его уровня это допустимо. или будете отрицать, что в глубинках страны царит пьянство и нищета?
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arisstopane
запугивание, испокон века основной,
если не единственный инструмент управления в россии - всем: политикой, экономикой, культурой, образованием, спортом...
на том стоит и стоять будет земля русская!
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Зойч
Да, Россия она такая. Но есть и другие страны. Вот к нам в Воронеж финны приезжали в конце 80-х строить чистый цех на "Электронике". Больше 30 лет прошло, а до сих пор в народе живы воспоминания, как эти финны нажирались. Удивляли своим нажиранием обычных воронежцев. Учитывая, что Россия занимает 16-е место по потреблению алкоголя в мире, Чехия - 3-е, а Германия - 5е, хотелось бы, конечно, услышать воспоминания о пребывании Лаакконена в Чехии или Германии. Там небось, они сразу на кроватях в хоккей играют, а капельница в это время им капает физраствор.
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Мишаня Кашников
Ответ Андрей Андреевич
Ложь от начала и до конца. Я , в свободное от водки время, тренирую медведя чинить ядерный реактор и играть на балалайке , иначе меня из КГБ выгонят. А тогда денег не будет на водку и мне придется в Америку ехать, загнивать. А там госдолг и негров линчуют. Воть.
всё так ☝
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