«Для русских игроков свободное время подразумевает водку, пиво тоже пьют. В странах бывшего СССР командами управляют угрозами». Лаакконен об игре в России

Финский хоккеист Янне Лаакконен рассказал о пристрастии россиян к алкоголю.

В сезоне-2014/15 форвард играл в ВХЛ за «Южный Урал».

«Страны, в которых я играл? Их не меньше десяти. Видел разные культуры и обычаи. Особенно уникальны страны бывшего Советского Союза: там всегда существует страх перед хозяином, а командами управляют с помощью угроз.

В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку», – сказал нападающий.

По словам Лаакконена, клуб заставлял игроков проводить утренние собрания в выходные дни, чтобы пьянство не вышло из-под контроля.

«Все должны были собраться в зале в 10 часов. Затем тренеры ненадолго заглядывали и говорили несколько слов, прежде чем дать игрокам отдохнуть.

Игроки также любили пить пиво. Его пьют, даже если на следующий день тренировка.

Жизнь на базе? Старушка внизу запирала дверь в десять, чтобы никто не уходил. Ты мог бы выйти оттуда, но тогда не смог бы вернуться. Иногда ребятам удавалось подкупить старушку.

У тренеров были те же проблемы. Несколько раз главного тренера видели в кабинете врача под капельницей. Одна ночь тянулась так долго, что ему пришлось снимать похмелье с помощью капельницы, чтобы выйти на лед», – рассказал Лаакконен.

Ранее хоккеист также выступал в Казахстане за «Арыстан» и «Кулагер» и в Беларуси за «Неман».

Джеймс Висневски: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в запои. В Финляндии так же»