«Кристалл», «Норильск», ЦСК ВВС, «Челны» и «Динамо-Алтай» подали заявку на вступление в ВХЛ
5 клубов подали заявку на вступление в ВХЛ.
Всего в следующем сезоне PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути могут принять участие 29 команд.
Новичками лиги могут стать «Динамо-Алтай», «Кристалл», «Норильск», ЦСК ВВС и «Челны».
Также заявку на выступление в ВХЛ в следующем сезоне подали «АКМ», «Барс», «Буран», «Горняк-УГМК», «Дизель», «Динамо» Санкт-Петербург, «Зауралье», «Звезда», «Ижсталь», «Металлург», «Молот», «Нефтяник», «Омские Крылья», «Ростов», «Рубин», «Рязань-ВДВ», «СКА-Нева», «Сокол», «Торос», «Тамбов», «Химик», «Челмет», «Югра» и «Южный Урал».
«Ермак» не подал документы на участие.
Сообщается, что в настоящее время лигой проводится проверка документов клубов на предмет соответствия всем требованиям регламента.
Окончательный состав участников сезона-2023/2024 будет утвержден правлением лиги 21 мая.
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