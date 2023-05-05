«Кристалл», «Норильск», ЦСК ВВС, «Челны» и «Динамо-Алтай» подали заявку на вступление в ВХЛ

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5 клубов подали заявку на вступление в ВХЛ.

Всего в следующем сезоне PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути могут принять участие 29 команд.

Новичками лиги могут стать «Динамо-Алтай», «Кристалл», «Норильск», ЦСК ВВС и «Челны».

Также заявку на выступление в ВХЛ в следующем сезоне подали «АКМ», «Барс», «Буран», «Горняк-УГМК», «Дизель», «Динамо» Санкт-Петербург, «Зауралье», «Звезда», «Ижсталь», «Металлург», «Молот», «Нефтяник», «Омские Крылья», «Ростов», «Рубин», «Рязань-ВДВ», «СКА-Нева», «Сокол», «Торос», «Тамбов», «Химик», «Челмет», «Югра» и «Южный Урал».

«Ермак» не подал документы на участие.

Сообщается, что в настоящее время лигой проводится проверка документов клубов на предмет соответствия всем требованиям регламента.

Окончательный состав участников сезона-2023/2024 будет утвержден правлением лиги 21 мая.

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2 комментария

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Hitgoe Himgob
Все знаковые школы российского хоккея теперь в вышке, ну исключая КХЛ. Не хватает конечно Электростали, но там походу уже совсем все мёртвое. Крылья Советов тоже бы хотелось увидеть, в МХЛ неплохая команда, дворец для ВХЛ подойдет
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Why always me?!
В Челнах помню в 2005г команду хоккейную создали, арену построили на 1500 зрителей. Думали с начнут с первой лиги и по спортивному принципу будут в ВХЛ отбираться. Но оказалось что для ВХЛ нужно арену побольше и энтузиазм у руководства поубавился. В итоге застряли в первой лиге на долгие годы. Потом правда первую лигу преобразовали в ВХЛ-Б.
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