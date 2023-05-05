«Кристалл», «Норильск», ЦСК ВВС, «Челны» и «Динамо-Алтай» подали заявку на вступление в ВХЛ

5 клубов подали заявку на вступление в ВХЛ.

Всего в следующем сезоне PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути могут принять участие 29 команд.

Новичками лиги могут стать «Динамо-Алтай», « », «Норильск», ЦСК ВВС и « ».

Также заявку на выступление в ВХЛ в следующем сезоне подали « », «Барс», « », «Горняк-УГМК», « », « » Санкт-Петербург, «Зауралье», «Звезда», « », «Металлург», «Молот», «Нефтяник», «Омские Крылья», «Ростов», «Рубин», «Рязань-ВДВ», «СКА-Нева», «Сокол», «Торос», «Тамбов», «Химик», «Челмет», «Югра» и «Южный Урал».

«Ермак» не подал документы на участие.

Сообщается, что в настоящее время лигой проводится проверка документов клубов на предмет соответствия всем требованиям регламента.

Окончательный состав участников сезона-2023/2024 будет утвержден правлением лиги 21 мая.