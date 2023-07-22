Руководство «Трактора» прошло тестирование на запрещенные вещества после ситуации с Шининым

Теги Трактор Александр Шинин КХЛ Хоккей

В «Тракторе» прошло тестирование на запрещенные вещества.

Как информирует «РБ Спорт», руководство уральского клуба прошло тестирование на запрещенные вещества после ситуации с Александром Шининым.

Ранее стало известно, что директора «Трактора» по спортивному развитию и экс-капитана челябинского клуба задержали по делу о наркотиках. После этого клуб принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом.

Шинин – воспитанник челябинского хоккея. Он завершил карьеру в 2019 году. Защитник выступал за «Трактор», «Мечел» и «Северсталь».

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