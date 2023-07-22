Дементьев о 5-летнем контракте Ротенберга: «Мне непонятно злорадство в СМИ. Логичное решение руководства СКА»

Теги СКА КХЛ Алексей Дементьев Роман Ротенберг Хоккей

Алексей Дементьев поддержал продление контракта СКА с Романом Ротенбергом.

Новый контракт между клубом и главным тренером рассчитан на 5 лет.

«Совершенно логичное решение руководства клуба подписать контракт с главным тренером на пять лет.

Мы знаем, что в последние время СКА делал много обменов и подписывал хоккеистов на долгосрочные соглашения. Этими решениями дали карт-бланш на выполнение поставленных задач с теми игроками, которые клуб подписал при участии Романа Борисовича.

С другой стороны, мне непонятно злорадство определенных людей в СМИ. В клубе приняли такое решение, подписали контракт с главным тренером. Поэтому давайте будем оценивать его по результатам, а не искать иные мотивы действия руководства», – сказал агент.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость

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18 комментариев

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Амфитрион
Припоздали, батенька. Там уже места свободного нет, на полушариях.
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Andrew Chepaylo
Ответ ivan555navi
Господа, если бы у РР была любовь к деньгам, а не к хоккею, то должность ген.директора для этого намного больше подходит. Главный тренер в любом клубе, это основная мишень для критики. Ещё когда только РР занял пост гл.тренера, его сами журналисты спрашивали - зачем вам, Роман Борисович, это надо? Вы были в тени, а теперь мы будем вас клевать со всех сторон по любому поводу. Мало кто на месте Ротенберга пошёл бы та такой рискованный шаг. Я таких не знаю. Может вы знаете. Во всяком случае он заслуживает уважение своей смелостью поменять кресло в кабинете на тренерский мостик.
У ротана любовь только к себе любимому, лол🤦
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Александр Василич
Ответ ivan555navi
Господа критиканы, но ведь РР ушёл с поста ген. директора. Вы можете рассматривать это как понижение, так как эта должность выше чем гл.тренера. Может это вас как-то успокоит.
спортивный функционер. Глава штаба национальной сборной России по хоккею, включая аналитический и статистический отделы[4], первый вице-президент Федерации хоккея России[5]; советник председателя правления Газпромбанка[6] (зона ответственности — привлечение клиентов); член совета директоров, заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги[7], заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА[6][8] (с января 2022 года); основатель компании Vitawin (производство и дистрибуция спортивного питания) и ряда компаний, предоставляющих услуги в сфере спортивного маркетинга, медиа, спортивной экипировки[6]; владелец финского стадиона «Хартвалл Арена»[9], председатель совета директоров управляющей компании Arena Events; консультант по внешним коммуникация
Сил хватит должности подЩЕтать??) Ну и главный тренер ,кудаж безнего))
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Bashibuzuck
Это не злорадство, это сарказм. #всевсёпонимают😁
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андрэ
Рома не подвели - ждём с нетерпением провалъ в финале кубка, то что ска там будет сомнений нет - такой состав и я в финал виведу, хотя столько матчей с Мауриньо не посмотрел, но все же
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Andrew Chepaylo
Ответ ivan555navi
Точно подмечено. С одной стороны хоккейные специалисты, которые понимают и согласны с правильностью продления контракта с РР, а с другой стороны дилетанты и хайповые журналисты, которым нужен любой повод, что-бы создавать дутые сенсации со своими бездоказательными нападками.
Ты про русофобию забыл. Чё, платить меньше стали?
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Mihail0910
Ответ ivan555navi
А какого тренера? Конкретно фамилию назовёте и обоснуете?
Список российских тренеров открываешь, у кого есть лицензия тренировать и кто играл в хоккей и понимает этот вид спорта изнутри и начинаешь по порядку с буквы А
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Melnikov1968
Мне тоже непонятно, как уважаемые в хоккее люди, на все лады распевают о каком-то успешном тренере Ротенберге? Все закономерно. Приятно, что есть люди, которые понимают, что мажор не тренер.
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Mihail0910
Ло6ичным решением было бы пригласить тренера, а так это скорее ожидаемо, глупо и непонятно за какие заслуги
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nmnackjbxkasbk
У Дементьева -- деменция.
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Dundee
Ответ ivan555navi
Господа критиканы, но ведь РР ушёл с поста ген. директора. Вы можете рассматривать это как понижение, так как эта должность выше чем гл.тренера. Может это вас как-то успокоит.
При чем здесь бабло? Его у него и без хоккея хватает. Человек навязывает себя хоккейному сообществу, не понимая хоккея, как тренер и вызывающе хвастается какими то успехами, которые банально основаны на вливании денег, раздувая из этого свою якобы гениальность. Взрослый избалованный ребёнок, который играется в то, в чем абсолютный ноль.
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