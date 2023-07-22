Дементьев о 5-летнем контракте Ротенберга: «Мне непонятно злорадство в СМИ. Логичное решение руководства СКА»

Алексей Дементьев поддержал продление контракта СКА с Романом Ротенбергом.

Новый контракт между клубом и главным тренером рассчитан на 5 лет.

«Совершенно логичное решение руководства клуба подписать контракт с главным тренером на пять лет.

Мы знаем, что в последние время делал много обменов и подписывал хоккеистов на долгосрочные соглашения. Этими решениями дали карт-бланш на выполнение поставленных задач с теми игроками, которые клуб подписал при участии Романа Борисовича.

С другой стороны, мне непонятно злорадство определенных людей в СМИ. В клубе приняли такое решение, подписали контракт с главным тренером. Поэтому давайте будем оценивать его по результатам, а не искать иные мотивы действия руководства», – сказал агент.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость