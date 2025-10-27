  • Спортс
  • В Омске появилась хоккейная коробка имени Сушинского, экс-форвард «Авангарда» ее посетил. В городе планируется открыть 35 бесплатных коробок с теплыми раздевалками
В Омске открыли хоккейную площадку имени Максима Сушинского.

27 октября прошла церемония открытия хоккейной площадки – она получила имя бывшего нападающего «Авангарда» Максима Сушинского, который присутствовал на открытии коробки.

В церемонии также приняли участие министр спорта Омской области Алексей Ленберг и генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Отмечается, что до завершения этого года планируется открыть 35 коробок с искусственным освещением и теплыми раздевалками. Каждая коробка будет работать бесплатно, а обучать людей любого поколения хоккею будут специальные инструкторы.

«Событие торжественное, его значение мы оценим, когда начнется у коробки настоящая хоккейная ледовая жизнь, когда лед будет залит, когда инструкторы начнут работать.

Это начало большого пути, у нас уже готово 35 коробок, а в следующем году доведем общее количество до 150. В некоторые дворы когда заходишь, то понимаешь, что коробка – это не только хоккей, а она меняет социальный статус этого двора. Вносится элемент уюта, устройства и безопасности. Это дело, выходящее далеко за рамки хоккея.

Этой коробке присвоено имя Максима Сушинского, также мы планируем дать имена знаковых для омского хоккея людей ещё шести площадкам. Думаю, что уже весной откроем следующую, имени Евгения Шастина», – сказал Чистяков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
