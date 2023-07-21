Каменский о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Это аванс на будущее. Он развивается как тренер, команда хорошо играет»
Валерий Каменский высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.
«Думаю, что пятилетний контракт для Ротенберга – это аванс на будущее. Он будет спокойно работать пять лет.
У него есть определенные планы по развитию СКА на длительный срок. Этим и обусловлен такой контракт.
Ротенберг развивается как тренер, движется вперед, его команда хорошо играет. По результату судят, он у СКА есть», – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ.
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