Генменеджер Канады о шансах Селебрини попасть на ОИ-2026: «Молодой хоккеист должен совершенствовать резюме посредством стабильной игры. Опытный игрок уже сделал это»

Даг Армстронг оценил шансы Макклина Селебрини попасть в состав Канады на ОИ-2026.

19-летний нападающий «Сан-Хосе» набрал 15 (6+9) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

– Что вы можете сказать про Макклина Селебрини? Насколько опыт имеет значение при выборе между двумя игроками с сопоставимыми талантами?

– В резюме хоккеиста важно обратить внимание на его стабильность. Хоккеисты могут провести потрясающий матч. Но что игрок сделал за 5, 10, 15, 20, 50 матчей, а не только за один?

Молодой хоккеист должен совершенствовать резюме посредством стабильной игры в каждом матче, тогда как опытный игрок уже сделал это. Хочу подчеркнуть, что для нас нет возрастных ограничений. Но также хочется, чтобы хоккеистам было на что опереться, когда изменится окружающая среда, изменится игра и ставки вырастут.

В нашем расширенном списке шанс есть у каждого хоккеиста.

Некоторые игроки продвигаются вверх по списку, некоторые – вниз. И поэтому приятно, что есть время до января, – сказал генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг.