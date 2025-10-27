Лисон подписал контракт с «Вашингтоном» на 775 тысяч долларов. Форвард играл за «Кэпиталс» в сезоне-2021/22
«Вашингтон» и Бретт Лисон подписали контракт.
26-летний нападающий подписал двустороннее соглашение с клубом на сезон.
Зарплата хоккеиста на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 250 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Бретт Лисон выступал за «Анахайм» и набрал 17 (5+12) очков в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Лисон ранее уже выступал за Кэпиталс в сезоне-2021/22 и записал на свой счет 6 (3+3) баллов в 36 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
