Лисон подписал контракт с «Вашингтоном» на 775 тысяч долларов. Форвард играл за «Кэпиталс» в сезоне-2021/22

«Вашингтон» и Бретт Лисон подписали контракт.

26-летний нападающий подписал двустороннее соглашение с клубом на сезон.

Зарплата хоккеиста на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 250 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Бретт Лисон выступал за «Анахайм » и набрал 17 (5+12) очков в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Лисон ранее уже выступал за Кэпиталс в сезоне-2021/22 и записал на свой счет 6 (3+3) баллов в 36 матчах.